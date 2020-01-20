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Сборная Украины впервые завоевала Кубок легенд (фото)
Сборная ветеранов Украины по футболу впервые выиграла в Грузии Кубок легенд, посвященный памяти футбольного функционера Давида Петриашвили. Кроме подопечных Владимира Лозинского и хозяев площадки, в состязаниях приняли участие команды Испании, Турции, УЕФА и ФИФА.
В стартовом матче соревнований в Батуми «желто-синие» сыграли вничью с Турцией — 0:0, затем разгромили Испанию — 4:1 (Хомин — 2, Ротань, Белик), а в полуфинале оказались сильнее сборной УЕФА — 5:1 (Донец, Хомин, Белик, Ищенко и Шевчук). В решающем поединке турнира наша команда оказалась сильнее Грузии с Деметрадзе, Иашвили и Амисулашвили в составе — 1:0 (Цихмейструк).
Сборные Украины и Грузии после финального поединка
Честь Украины на международном турнире защищали: Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.
Главный тренер украинской команды Владимир Лозинский
Отметим, что экс-вратаря «Динамо» и сборной Украины Виталия Реву, работающего в тренерском штабе украинской «молодежки», организаторы признали лучшим голкипером турнира.
Награду лучшего вратаря турнира Виталию Реве вручил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили
Отметим, что в 2017 и 2018 годах в Кубке легенд побеждала Грузия, а в 2019-м — Грузия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук надолго выбыл из строя.
Фото ffu.ua
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