Сборная Украины впервые завоевала Кубок легенд (фото)

Спорт

Сборная ветеранов Украины по футболу впервые выиграла в Грузии Кубок легенд, посвященный памяти футбольного функционера Давида Петриашвили. Кроме подопечных Владимира Лозинского и хозяев площадки, в состязаниях приняли участие команды Испании, Турции, УЕФА и ФИФА.

В стартовом матче соревнований в Батуми «желто-синие» сыграли вничью с Турцией — 0:0, затем разгромили Испанию — 4:1 (Хомин — 2, Ротань, Белик), а в полуфинале оказались сильнее сборной УЕФА — 5:1 (Донец, Хомин, Белик, Ищенко и Шевчук). В решающем поединке турнира наша команда оказалась сильнее Грузии с Деметрадзе, Иашвили и Амисулашвили в составе — 1:0 (Цихмейструк).

Сборные Украины и Грузии после финального поединка

Честь Украины на международном турнире защищали: Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.

Главный тренер украинской команды Владимир Лозинский

Отметим, что экс-вратаря «Динамо» и сборной Украины Виталия Реву, работающего в тренерском штабе украинской «молодежки», организаторы признали лучшим голкипером турнира.

Награду лучшего вратаря турнира Виталию Реве вручил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили

Отметим, что в 2017 и 2018 годах в Кубке легенд побеждала Грузия, а в 2019-м — Грузия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук надолго выбыл из строя.

Фото ffu.ua



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