Происшествия

Пьяный водитель разбил сразу семь машин: фото с места масштабного ДТП в Киеве

Утром в понедельник, 20 января, на проспекте Науки в Киеве произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

Предварительно установлено, что 25-летний киевлянин, двигаясь на Mitsubishi в сторону автовокзала потерял управление и столкнулся ехавшей впереди «Газелью». В результате было повреждено пять припаркованных машин: Mercedes, Volkswagen, Audi, Suzuki, ВАЗ-2106.

Пострадал пассажир Mitsubishi — 28 летний местный житель. Он госпитализирован с множественными травмами в одну из городских больниц.

Водитель Mitsubishi отправлен на медицинскую экспертизу, но первичная проверка на алкотестере показала сильное алкогольное опьянение. Начато расследование.



Накануне, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе пьяный полицейский на авто сбил пешеходов. А во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми. По предварительным данным водитель был трезв.

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