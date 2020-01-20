- 12:35 В Кабмине Гончарука поменяют министра
- 12:31 «Давайте назовем улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт», — Зеленский
- 12:27 Это ужас: в Минобразования признали, что эксперимент с электронными учебниками провалился
- 12:22 Доллар и евро стремительно дорожают: что будет дальше
- 12:17 Король Instagram проиграл 1 млн долларов, поставив на победу Серроне над Макгрегором
- 12:17 Поспорили из-за политики: стала известна причина расстрела ветерана АТО под Киевом
- 12:12 Скандального экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины
- 12:10 Исцеляет от алкоголизма и сглаза: в России сообщили о чудесах на могиле Талькова
- 12:09 Напился еще до посадки в самолет: в "Борисполе" сняли с рейса пьяного дебошира
- 12:05 Цуренко выиграла сет у первой ракетки мира, но покинула Australian Open
- 11:48 Выдачу виз в США ужесточат из-за родильного туризма
- 11:43 Принцы Гарри и Уильям после секретной беседы договорились о примирении
Пьяный водитель разбил сразу семь машин: фото с места масштабного ДТП в Киеве
Утром в понедельник, 20 января, на проспекте Науки в Киеве произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.
Предварительно установлено, что 25-летний киевлянин, двигаясь на Mitsubishi в сторону автовокзала потерял управление и столкнулся ехавшей впереди «Газелью». В результате было повреждено пять припаркованных машин: Mercedes, Volkswagen, Audi, Suzuki, ВАЗ-2106.
Пострадал пассажир Mitsubishi — 28 летний местный житель. Он госпитализирован с множественными травмами в одну из городских больниц.
Водитель Mitsubishi отправлен на медицинскую экспертизу, но первичная проверка на алкотестере показала сильное алкогольное опьянение. Начато расследование.
Накануне, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе пьяный полицейский на авто сбил пешеходов. А во Львове автомобиль протаранил остановку с людьми. По предварительным данным водитель был трезв.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...