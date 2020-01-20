Доллар и евро стремительно дорожают: что будет дальше

Деньги

Похоже скандал с угрозой отставки правительства таки повлиял на курсы доллара и евро, они пошли вверх. За прошедшие выходные, с пятницы, 17 января, американская валюта подорожала на 16 копеек, а европейская — на 4 копейки. Так, 20 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,25 грн за доллар и 26,94 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке. За выходные дни стоимость основных иностранных валют выросла на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,10 грн, купить — по 24,40 грн, евро — сдать по 26,64 грн, купить — по 27,11 грн.

«Курс гривни в понедельник, 20 января, торгуется на уровне 24,35 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины прогнозирует сохранение интереса инвесторов к долгосрочным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2020 году. При этом уже 21 января планируется следующее размещение, на котором наиболее длинными будут трехлетние облигации, а 28 января Минфин выйдет с предложением семилетних облигаций.

На прошлой неделе Министерство финансов Украины сообщило о привлечении в бюджет 6 млрд грн (более 250 млн долларов) на аукционах по продаже ОВГЗ. Большинство долговых бумаг привлечено в гривне на 4 года с средневзвешенным уровнем доходности 9,88%.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит свою стабильность и будет колебаться в диапазоне 24,0−24,3 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако есть мнение, что рост курсов иностранных валют продолжится.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 23,97 грн до 24,25 грн (+1,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,05−24,10 до 24,27−24,31 грн (+0,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 23,82−24,14 грн до 24,11−24,39 грн (+1,2% - +1,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,3% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

В течение недели доллар на межбанке рос каждые торги за исключением вторника. Гривню в минувший вторник поддержал аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. В остальные дни спрос на валюту устойчиво превышал ее предложение.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках — около 24,3−24,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что курс украинской валюты снижается, даже несмотря на большую активность Нацбанка на валютном рынке. В течение 13−17 января 2020 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов, заплатив 2,4 млрд грн. Всю валюту Нацбанк выкупал по принципу выбора наилучшей цены у банков. Продажи валюты из золотовалютных резервов не происходило.

Напомним, что по итогам 2019 года Нацбанк выкупил с рынка 8,4 млрд долларов, а продал из резервов всего 529,23 млн долларов. Чистое пополнение резервов за год составило 7,9 млрд долларов. Причем в последнюю неделю декабря 2019 года Нацбанк выкупил на рынке рекордные 1,5 млрд долларов. По мнению экспертов, выкуп валюты в таких больших объемах, который наблюдался в последние дни 2019 года, свидетельствовал о ее избыточном предложении и попытках НБУ удержать ревальвацию гривни, то есть ее укрепление. Выкупленные доллары с рынка направляют в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме того, покупая валюту на рынке, Нацбанк вводит в оборот новые гривни, то есть печатает деньги.

Кстати, весьма любопытными оказались опубликованные результаты опроса, проведенного Национальным банком Украины в IV квартале 2019-го среди руководителей украинских компаний. Оказалось, что отечественный бизнес ожидает дальнейшего экономического роста и умеренной инфляции.

Как отмечается в отчете НБУ, уровень деловой активности предприятий, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим кварталом, остался достаточно высоким. Причем оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий сельского хозяйства. Самые оптимистичные прогнозы — у предприятий добывающей промышленности и других видов деятельности, таких как телекоммуникации, компьютерное программирование, информационные и другие услуги.

Довольно интересны и ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине на будущий год. Как отмечается в отчете, уровень ожидаемой инфляции остался практически неизменным. Бизнес прогнозирует темпы роста потребительских цен за 12 месяцев 2019 года на уровне 7%, что является достаточно близким к среднесрочной инфляционной цели Национального банка — 5%. По-прежнему более половины респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

При этом ожидания крупного бизнеса относительно курса гривни предполагают хоть и незначительную, но все же девальвацию национальной валюты. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курса на уровне 27,43 грн за доллар. В предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн за доллар. Причем почти половина опрошенных компаний — 44,1% - считает, что курс не превысит 27 грн за доллар.

Ожидания же бизнеса по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев остаются достаточно высокими — более трети компаний (37,6%) ожидают их роста, еще почти половина (46,8%) считает, что эти показатели останутся на том же уровне.

Стоит отметить, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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