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Путин меняет в России генпрокурора: куда уходит Чайка и кто сядет в его кресло

В России спустя 14 лет решили сменить генпрокурора. Владимир Путин объявил, что 68-летний Юрий Чайка покинет свою должность и перейдет на другую работу. На освободившееся место уже найдена замена.

Новым генпрокурором предположительно станет Игорь Краснов, который с 2016 года занимает должность заместителя главы Следственного комитета РФ. Кандидатуру Краснова Путин внес на рассмотрение верхней палаты парламента. У Совета Федерации не должно возникнуть возражений.

Игорю Краснову 43 года. Среди громких преступлений, которые ему поручалось расследовать, были убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство московского судьи Эдуарда Чувашова (2010 год), убийство Бориса Немцова (2015 год).

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