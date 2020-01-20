Шоу-бизнес

СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Известно, что в прямых эфирах двух каналов за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 исполнителей, среди которых популярные артисты: KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil и Элина Иващенко. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула. Имена двух судей Национального отбора были известны еще в конце минувшего года — Андрей Данилко и Тина Кароль. Третьим судьей стал продюсер и директор радиокомпании Виталий Дроздов.

— Я ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на «Евровидение-2020», — сказал Виталий. — Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина — одна из сильнейших музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на «Евровидении» — это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-ракету, которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Именно она имеет больше всего шансов на победу.

Пятый год подряд в судейское кресло Национального отбора сядет известный артист Андрей Данилко. Именно его комментарии в адрес исполнителей становятся самыми яркими.

— Для меня в отборе и на этот раз ничего не меняется, — сказал «ФАКТАМ» Андрей. — Я по-прежнему считаю, что «Евровидение» — это конкурс, где зрители и члены жюри хотят видеть шоу. И не стоит выдумывать что-то особенное — достаточно написать качественную песню, сделать оригинальную постановку и показать свою самобытность. Вот у минувшего победителя конкурса — Дункана Лоуренса — хоть и не было особого номера, но была самобытность. И у Верки Сердючки не было сложного номера на «Евровидении». Просто это было ни на что не похоже! До сих пор, смотрю, на конкурсе так и не появилось чего-то, что даже отдаленно напоминало бы ее.

Список полуфиналистов Нацотбора, которые выйдут на сцену уже 8 февраля, выглядит так:

[О] - украинская инди-поп группа, обладатели премии «Хит года», приза в номинации «Свежая кровь» Music Awards, участники более 20-ти музыкальных фестивалей.

KHAYAT — молодой украинский артист и автор песен, работающий в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2019», после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL'. Финалист проекта «Голос країни», участник команды Тины Кароль.

Assol — певица, которая в пять лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».

CLOUDLESS — бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саунд-треком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA — сольный проект украинской певицы Алены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

Katya Chilly — известная украинская певица, музыкант и композитор. В творческом багаже певицы пять альбомов, более 40 сольных концертов в Великобритании и 1000 — в Украине. Уже дважды артистка пробовала свои силы в национальном отборочном туре.

FO SHO — афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях.

David Axelrod — известный украинский певец, музыкант, композитор, супруг продюсера Алены Мозговой. В прошлом году артист изменил свое имя и впервые выступил как Дэвид Аксельрод на проекте «Голос країни».

Александр Порядинский — певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI — молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe в считаные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO — молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос країни», также выступал с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — молодая украинская певица, автор хита «Охрана, отмена», номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года».

KRUTЬ — певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на фестивалях по всему миру.

Элина Иващенко — победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

- Песню Get up я написала специально для Национального отбора на «Евровидение», — призналась «ФАКТАМ» Элина. — Помню, что проходила кастинг на отбор в день прямого эфира «Х-фактора» и это было очень волнительно. Первый раз исполняла свои композиции на людях и была совершенно счастлива, что меня услышали как сольную певицу. Хочу достойно выступить на конкурсе и представить свою страну на «Евровидении-2020»!

Go-A — группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Представляет украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance («танцевальная музыка для тех, кому не весело»), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

— В этом году есть очень важное нововведение конкурса, — сказал музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта. — Оно ограничивает участие артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го. Тем не менее мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений — как известных широкой аудитории, так и от начинающих, что для Национального отбора всегда приоритетно. Побороться за право представлять страну хотят и исполнители, которые успели внести вклад в украинскую музыку и обладают необходимым опытом. Но я уверен, что не менее интересно будет наблюдать за дебютом новичков. Ведь именно на Нацотборе зажигаются новые имена. Традиционно желаю всем полуфиналистам удачи в этой непростой, но интересной борьбе.

Известно, что 22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов. Прямые эфиры Национального отбора на «Евровидение-2020» пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, что в 2019 году Украина так и не приняла участия в конкурсе из-за скандала с певицей MARUV, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении».

«ФАКТЫ» также сообщали, что Национальный отбор на «Евровидение-2020» начал продажу билетов. Поклонники конкурса могут приобрести билеты на полуфиналы, которые состоятся 8 и 15 февраля в Киеве во Дворце культуры КПИ.

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