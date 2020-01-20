ДТП с пьяным полицейским в Одессе: пострадавшие в крайне тяжелом состоянии

Происшествия

Двое пешеходов, которых 19 января вечером сбил на автомашине сотрудник полиции, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы № 11 Николай Турчин. По его словам, состояние пострадавших и госпитализированных врачи оценивают как крайне тяжелое.

«Женщина поступила со множественными ушибами, черепно-мозговой травмой. Ее состояние тяжелое, но она в сознании, сейчас находится в нейрохирургическом отделении. А вот мужчина — в реанимации, у него черепно-мозговая травма, сломаны девять ребер, и прогнозы врачей неутешительны», — сказал Турчин.

Полицейского, который вечером в воскресенье, 19 января, возле одного из одесских супермаркетов на Люстдорфской дороге сбил шлагбаум и наехал на двух пешеходов, отстранили от службы. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил журналистам замначальника регионального главка Нацполиции Иван Ищенко. В дальнейшем 27-летнего виновника аварии, который работал водителем в Шевченковском отделении Приморского отдела полиции, уволят из органов.

По словам Ищенко, отягчающим обстоятельством является то, что сотрудник полиции находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. «Сначала он сбежал с места происшествия, но примерно через полчаса вернулся. Можно сказать, что сам сдался органам правопорядка. В данный момент проводится досудебное расследование. Этим делом также занимается ГБР», — пояснил Ищенко.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе пьяный водитель избил полицейского. 47-летний злоумышленник во время прохождения медицинского осмотра был уличен в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно ДТП из-за пьяного водителя произошло утром в понедельник, 20 января, на проспекте Науки в Киеве. В аварию попали сразу семь автомобилей.

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