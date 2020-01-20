Криштиану Роналду отпраздновал гол за «Ювентус» поцелуем с одноклубником (фото, видео)

Спорт

Два гола португальца Криштиану Роналду, недавно оформившего дебютный хет-трик в серии А, принесли «Ювентусу» домашнюю победу в поединке 20-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:1).

Все бы ничего, но на 58-й минуте, когда пятикратный обладатель «Золотого мяча» второй раз поразил ворота соперника после передачи Пауло Дибалы, португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях.

К слову, как сообщает Оpta, 34-летний Криштиану Роналду теперь единственный футболист, забивший не менее 15 голов в 14 последних сезонах среди тех, кто выступает в пяти ведущих европейских чемпионатах (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

В 17 поединках нынешнего сезона Роналду, забивающий в семи матчах подряд, отличился в серии А 16 раз (пять голов — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. А его «Ювентус» с 51 очком уверенно лидирует в чемпионате Италии, на четыре пункта опережая «Интер» и на шесть — «Лацио», у которого есть игра в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга экс-динамовца Морозюка назвала роман Криштиану Роналду с возлюбленной фальшивым.

Фото ФК «Ювентус»

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