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Происшествия

В Одессе 2-летний мальчик отравился, проглотив капсулу с жидкостью для стирки

14:45 20 января 2020 37
ребенок болеет
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе двухлетний мальчик оказался в реанимации с отравлением химическим раствором. ЧП случилось в Малиновском районе. 28-летняя мать двоих маленьких сыновей занималась домашними делами и не заметила, как ее дети нашли капсулу с жидким средством для стирки. Младший братик решил попробовать его на вкус…

Медики сделали все возможное, буквально выбились из сил, чтобы спасти жизнь малышу. К счастью, сейчас состояние мальчика улучшилось. Врачи говорят, что «самое страшное уже позади».

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае в Херсоне: ребенок проглотил два магнита. Врачи детской областной больницы провели мальчику необычную операцию — извлекли из его желудка магниты, слипшиеся между собой.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Одессе перед Новым годом ребенок получил серьезную травму позвоночника на детском аттракционе.

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