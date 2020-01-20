Новые тренды в маникюре: матовое покрытие, эффект сахара (фото)

Стиль жизни

Нейл-арт — современное искусство, которое все больше становится популярным. Резкий рост интереса к дизайну ногтей стал наблюдаться в США с 2012 года. Нейл-арт достиг подиумов высокой моды и распространился по миру. А в 2014 году было основано крупнейшее онлайн-сообщество для мастеров и любителей нейл-арта, в котором можно обменяться идеями. Важное условие для всех участников — дизайн должен быть оригинальным. Миллионы женщин во всем мире стремятся следовать модным трендам в нейл-арте. Ведь быть стильной — значит, чувствовать себя успешной.

О модных тенденциях в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— Классика зимы — красный или нюд на миндалевидной или овальной форме ногтей, — говорит Кармен Саржи. — Эти формы особенно элегантны и подходят для каждого дня. Добавьте немного блеска или эффект пузырей — и ваш маникюр станет нарядным, это придаст ему праздничную ноту. Конечно же, актуален и синий. Чтобы выглядеть ультрастильно, советую сочетать его с матовым покрытием. Особый шарм ногтям придает ручная роспись. Конечно же, уместней всего будут зимние мотивы. Например, хлопья снега или звезды. Для декора используйте палитру золотого цвета. Выбирайте самые красивые оттенки.

Нюд – отличный вариант для каждого дня

- В 2020 году классический синий объявлен фаворитом.

— Да, это очень красивый цвет во всей палитре своих оттенков. Мне нравятся и королевский синий, и темно-синий, и голубой. Синий ассоциируется с уверенностью, серьезностью. В маникюре его легко сочетать с повседневными нарядами. К слову, думаю, в следующем году фаворитом будет объявлен красный.

— Ваши работы очень красивы. Как вы создаете новые дизайны? Приоткройте завесу вашей творческой мастерской.

— Знаете, важно не бояться экспериментировать. К примеру, очень красиво будет смотреться зимой зеленый цвет с матовой отделкой. Несравненным будет молочно-белый тон. Даже серый и коричневый цвета могут смотреться великолепно, если вы выберете зимний дизайн. Еще один из модных эффектов — эффект сахара. Он актуален не только зимой, но и в другое время года. Всегда востребован для особых случаев.

Матовое покрытие особенно красиво смотрится на темных оттенках

— Эффект сахара и песка — это одно и то же?

— У песка более нежная, мягкая текстура.

В тренде сахарный эффект

— Красивый дизайн с эффектом вязаного свитера. Он нравится многим женщинам. Когда смотришь на такие ногти, в морозный день словно становится теплее.

— Да, это именно зимний дизайн. В теплое время, согласитесь, он точно будет не уместен. Этот дизайн будет великолепно смотреться в тандеме с любым цветом.

Зимой в моде вязаный дизайн



А еще нельзя не сказать о модном bubble-дизайне. Он становится все более популярным. Это эффект мыльных пузырей. Особенно красиво он смотрится на светлых ногтях. Хотя и на черном покрытии привлечет внимание. Чем больше пузырьков на ногте, тем красивее. Лучше если они приблизительно одинакового размера. Этот эффект может использоваться в самых разных композициях, поэтому дает вашей фантазии невиданный полет. Важно знать, что не всем он понравится в носке в плане комфортности, поэтому посоветую декорировать этим эффектом 1−2 пальца. К тому же это смотрится элегантно. А если вы декорировали все пальцы, скорее всего вы любительница экстравагантности.

— Многие стилисты говорят, что сейчас в моде эффект «кошачий глаз» с переливами цветов.

— Эффект хамелеона в маникюре действительно нравится многим женщинам. Он особенно красиво смотрится на темных оттенках, которые востребованы зимой.

— А что в антитренде? Знать это так же важно, как и новые тенденции.

— Антитренд — плохой вкус, некрасивые сочетания цветов, «перегруженность» декором. Дисгармония в дизайне сразу видна. Вы чувствуете: что-то не так, что-то лишнее. А простота и элегантность всегда в тренде, и об этом следует помнить.

— Какой маникюр вы мечтаете создать в 2020 году?

— Думаю, это будут очень экстравагантные ногти. Нейл-стилисты должны быть изобретательны, так как в нашей сфере наблюдается большая конкуренция. Однако, я считаю, что это очень хорошо, так как она стимулирует нас работать лучше, придуиывать новое, необычное. Зима — для нас одно из любимых времен года. Ведь зимой много праздников, и мы можем создавать особенно смелые креативные дизайны. Например, в это время мы можем экспериментировать с декором — в частности, с кристаллами. А весной и осенью, как известно, преобладает классика.

Красный цвет – один из фаворитов зимы

— Сегодня многие девушки хотят стать нейл-стилистами. Какие в вашей профессии самые приятные и самые сложные моменты?

— Самое непростое в работе — это боли в спине. Ведь много часов мне приходится сидеть, сосредоточившись над созданием дизайна. Это кропотливая работа, в которой стремишься к совершенству. Стильным может быть дизайн только на ногтях с безупречным маникюром. Если же он выполнен неаккуратно, любая, даже самая креативная идея, не будет оценена по достоинству. А самые приятные моменты в моей професии — счастливые улыбки клиенток и слова благодарности. Я очень люблю свою работу. Она каждый день дарит мне интересное общение. А еще это особенное чувство — создавать красоту. Думаю, что творческие люди самые счастливые.

Кармен Саржи: « Овальная и миндалевидная формы ногтей удобны для каждого дня»

— Случалось, что кто-то копировал ваш дизайн?

— Я открыто делюсь своими идеями в социальных сетях и буду только счастлива, если кто-то вдохновится моими работами. У меня есть свой стиль, я создаю новые и новые креативные дизайны. И очень приятно, когда твои идеи востребованы.

— Кармен, как вы думаете, что будет в тренде грядущей весной?

— Определенно пастельные тона.

Ранее о том, на какие тенденции стоит обратить внимание модницам, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Диана Ипиеску.

Фото из альбома Кармен Саржи





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