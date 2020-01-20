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Новые тренды в маникюре: матовое покрытие, эффект сахара (фото)
Нейл-арт — современное искусство, которое все больше становится популярным. Резкий рост интереса к дизайну ногтей стал наблюдаться в США с 2012 года. Нейл-арт достиг подиумов высокой моды и распространился по миру. А в 2014 году было основано крупнейшее онлайн-сообщество для мастеров и любителей нейл-арта, в котором можно обменяться идеями. Важное условие для всех участников — дизайн должен быть оригинальным. Миллионы женщин во всем мире стремятся следовать модным трендам в нейл-арте. Ведь быть стильной — значит, чувствовать себя успешной.
О модных тенденциях в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.
— Классика зимы — красный или нюд на миндалевидной или овальной форме ногтей, — говорит Кармен Саржи. — Эти формы особенно элегантны и подходят для каждого дня. Добавьте немного блеска или эффект пузырей — и ваш маникюр станет нарядным, это придаст ему праздничную ноту. Конечно же, актуален и синий. Чтобы выглядеть ультрастильно, советую сочетать его с матовым покрытием. Особый шарм ногтям придает ручная роспись. Конечно же, уместней всего будут зимние мотивы. Например, хлопья снега или звезды. Для декора используйте палитру золотого цвета. Выбирайте самые красивые оттенки.
- В 2020 году классический синий объявлен фаворитом.
— Да, это очень красивый цвет во всей палитре своих оттенков. Мне нравятся и королевский синий, и темно-синий, и голубой. Синий ассоциируется с уверенностью, серьезностью. В маникюре его легко сочетать с повседневными нарядами. К слову, думаю, в следующем году фаворитом будет объявлен красный.
— Ваши работы очень красивы. Как вы создаете новые дизайны? Приоткройте завесу вашей творческой мастерской.
— Знаете, важно не бояться экспериментировать. К примеру, очень красиво будет смотреться зимой зеленый цвет с матовой отделкой. Несравненным будет молочно-белый тон. Даже серый и коричневый цвета могут смотреться великолепно, если вы выберете зимний дизайн. Еще один из модных эффектов — эффект сахара. Он актуален не только зимой, но и в другое время года. Всегда востребован для особых случаев.
— Эффект сахара и песка — это одно и то же?
— У песка более нежная, мягкая текстура.
— Красивый дизайн с эффектом вязаного свитера. Он нравится многим женщинам. Когда смотришь на такие ногти, в морозный день словно становится теплее.
— Да, это именно зимний дизайн. В теплое время, согласитесь, он точно будет не уместен. Этот дизайн будет великолепно смотреться в тандеме с любым цветом.
А еще нельзя не сказать о модном bubble-дизайне. Он становится все более популярным. Это эффект мыльных пузырей. Особенно красиво он смотрится на светлых ногтях. Хотя и на черном покрытии привлечет внимание. Чем больше пузырьков на ногте, тем красивее. Лучше если они приблизительно одинакового размера. Этот эффект может использоваться в самых разных композициях, поэтому дает вашей фантазии невиданный полет. Важно знать, что не всем он понравится в носке в плане комфортности, поэтому посоветую декорировать этим эффектом 1−2 пальца. К тому же это смотрится элегантно. А если вы декорировали все пальцы, скорее всего вы любительница экстравагантности.
— Многие стилисты говорят, что сейчас в моде эффект «кошачий глаз» с переливами цветов.
— Эффект хамелеона в маникюре действительно нравится многим женщинам. Он особенно красиво смотрится на темных оттенках, которые востребованы зимой.
— А что в антитренде? Знать это так же важно, как и новые тенденции.
— Антитренд — плохой вкус, некрасивые сочетания цветов, «перегруженность» декором. Дисгармония в дизайне сразу видна. Вы чувствуете: что-то не так, что-то лишнее. А простота и элегантность всегда в тренде, и об этом следует помнить.
— Какой маникюр вы мечтаете создать в 2020 году?
— Думаю, это будут очень экстравагантные ногти. Нейл-стилисты должны быть изобретательны, так как в нашей сфере наблюдается большая конкуренция. Однако, я считаю, что это очень хорошо, так как она стимулирует нас работать лучше, придуиывать новое, необычное. Зима — для нас одно из любимых времен года. Ведь зимой много праздников, и мы можем создавать особенно смелые креативные дизайны. Например, в это время мы можем экспериментировать с декором — в частности, с кристаллами. А весной и осенью, как известно, преобладает классика.
— Сегодня многие девушки хотят стать нейл-стилистами. Какие в вашей профессии самые приятные и самые сложные моменты?
— Самое непростое в работе — это боли в спине. Ведь много часов мне приходится сидеть, сосредоточившись над созданием дизайна. Это кропотливая работа, в которой стремишься к совершенству. Стильным может быть дизайн только на ногтях с безупречным маникюром. Если же он выполнен неаккуратно, любая, даже самая креативная идея, не будет оценена по достоинству. А самые приятные моменты в моей професии — счастливые улыбки клиенток и слова благодарности. Я очень люблю свою работу. Она каждый день дарит мне интересное общение. А еще это особенное чувство — создавать красоту. Думаю, что творческие люди самые счастливые.
— Случалось, что кто-то копировал ваш дизайн?
— Я открыто делюсь своими идеями в социальных сетях и буду только счастлива, если кто-то вдохновится моими работами. У меня есть свой стиль, я создаю новые и новые креативные дизайны. И очень приятно, когда твои идеи востребованы.
— Кармен, как вы думаете, что будет в тренде грядущей весной?
— Определенно пастельные тона.
Ранее о том, на какие тенденции стоит обратить внимание модницам, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Диана Ипиеску.
Фото из альбома Кармен Саржи
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!