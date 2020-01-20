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Происшествия

Изнасиловали на "собеседовании" и пытались убить: страшная история из Никополя

18:58 20 января 2020 1098
Изнасилование
Инф. «ФАКТОВ»

В Никополе на Днепропетровщине молодая девушка стала жертвой насильника, пытаясь получить работу няни. По информации полиции, извращенец выманил ее, пригласив приехать на собеседование. Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Когда 14 января девушка приехала на собеседование и пришла по указанному адресу, ее схватили, связали руки и заклеили рот скотчем. После этого злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал ее силой в квартире до следующего дня.

Место преступления

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый пытался задушить жертву — для этого утром 15 января он вывел ее из квартиры и отвел к гаражам. Предотвратить убийство смог случайный прохожий, который вышел рано утром выгулять собаку.

Преступник сумел скрыться, однако уже спустя несколько часов был задержан и опознан как уже имеющий судимость за изнасилование житель Никополя.

16 января ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство»), ч. 2 ст. 152 («Изнасилование») и ч.1 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины.

На данный момент подозреваемый задержан, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о резонансном двойном убийстве девочек в Киеве, которое произошло 3 января 2020 года. Тела 16-летней Евы Л. и 18-летней Марии К. были найдены на балконе одной из квартир на Подоле. На данный момент подозреваемые в убийстве задержаны — ими оказались ранее судимый за изнасилование мужчина и молодая девушка. В рамках расследования проверяется в т. ч. версия об изнасиловании жертв перед их смертью.

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