Очевидец ДТП с пьяным полицейским в Одессе: «Просто чудо, что уцелел ребенок»

Происшествия

Стали известны подробности кровавого ДТП в Одессе, виновником которого стал сотрудник полиции. Как стало известно «ФАКТАМ», это 27-летний сержант Илья Ковалев. О новых подробностях ДТП сообщили в сети очевидцы. В частности, адвокат Алена Дабижа, подчеркнула, что сбежать горе-полицейскому с места происшествия не дали свидетели. Самое главное, однако, заключается в том, что вместе с мужчиной и женщиной, которых сбил пьяный водитель, был и ребенок.

«На наших с дочкой, глазах произошло ужасающее, вопиющее происшествие. Прямо перед нами, в одном из межквартальных переулков перед въездом на территорию бизнес-центра «Вузовский», на большой скорости пролетел автомобиль, сносивший на своем пути все и всех подряд. В том числе и двоих пешеходов, которые мирно прогуливались с ребенком вдоль дороги. Этого неадекватного человека не остановило содеянное, как и полностью разбитое лобовое стекло. Он продолжал совершать непонятные виражи вокруг, разгромил шлагбаум перед бизнес-центром, пока его старое корыто на евробляхах не сдалось и не оставило своего хозяина один на один с толпой свидетелей, не позволивших ему скрыться.

Пострадавших госпитализировали, и я очень надеюсь, что полученные травмы будут совместимы с нормальным образом жизни. Больше всего меня, как мать, впечатлил маленький мальчик, который бегал вокруг своих лежащих окровавленных родителей и не понимал, что произошло и почему они не встают.

Но, еще больше меня поразило, что этим ненормальным оказался сотрудник полиции", — написала юрист, замечая, что это просто чудо, что уцелел ребенок.

Между тем ни в официальных сообщениях полиции и прокуратуры, ни в комментарии руководства полицейского главка, даже не упоминается о ребенке. Более того, замначальника главка Иван Ищенко, давая комментарий журналистам, подчеркнул: «Руководство полиции региона заинтересовано в очистке своих рядов от работников, которые позорят звание полицейского».

По словам полковника Ищенко, руководством ГУНП инициировано проведение служебного расследования по данному факту. Полицейский-нарушитель отстранен от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будет освобожден от работы в правоохранительных органах.

«Мы не намерены скрывать это событие. Реагирование на него коснется не только правонарушителя. Руководством ГУНП будет усиленно превентивную работу среди личного состава, чтобы такие позорные поступки не повторялись», — заверил заместитель начальника главка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пострадавшие в этом ДТП пешеходы госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.



Между тем в Киеве 20 января из-за пьяного водителя произошло масштабное ДТП с участием сразу семи машин.

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