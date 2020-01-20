- 20:09 Форвард «Шахтера» стал одноклубником Гармаша и Морозюка в Турции
- 20:05 На Киев надвигается штормовой ветер: на 21 января в столице объявлен желтый уровень опасности
- 20:04 Перенос аэропорта «Киев» и новые линии метро: обнародован план развития столицы на 20 лет
- 19:50 Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве до 24 января: адреса и график работы
- 19:50 В здании ЦИК в Киеве нашли застреленным молодого мужчину: первые подробности ЧП
- 19:31 "Ситуация очень сложная": бойцы УДА через соцсети просят спасти комбата Андрея Гергерта
- 19:31 Олимпийский чемпион вдребезги разбил дорогущий Lamborghini
- 19:28 «Навсегда со мной»: Ротару растрогала Пугачеву снимком любимого мужчины
- 19:08 Остатки сбитого «Боинга» вернут Украине: Зеленский встретился со спецпредставителем Ирана
- 19:00 Собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть
- 18:58 Изнасиловали на "собеседовании" и пытались убить: страшная история из Никополя
- 18:54 А где Крым и Донбасс? В Ровенской области разгорелся скандал из-за карты Украины (фото, обновлено)
Олимпийский чемпион вдребезги разбил дорогущий Lamborghini (фото)
Вице-чемпион мира в составе сборной Аргентины, вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в страшную автомобильную аварию на своем Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро недалеко от тренировочной базы клуба, сообщает Mirror.
По информации издания, олимпийский чемпион Ромеро ехал на тренировку, не справился с управлением и врезался в отбойник. В отличие от автомобиля, сам голкипер не пострадал и после произошедшего даже принял участие в тренировке команды.
В этом сезоне Серхио Ромеро провел за «МЮ» девять поединков во всех турнирах. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах и пропустил всего два мяча.
Отметим, что в составе «Манчестер Юнайтед» 32-летний экс-голкипер АЗ, «Монако» и «Сампдории» Серхио Ромеро выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок страны, а также завоевал главный трофей Лиги Европы. Во вратарском свитере сборной Аргентины он провел 96 матчей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист французского «Генгама» Жулан погиб, возвращаясь с тренировки.
Фото Mirror
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?