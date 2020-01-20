Олимпийский чемпион вдребезги разбил дорогущий Lamborghini (фото)

Спорт

Вице-чемпион мира в составе сборной Аргентины, вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в страшную автомобильную аварию на своем Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро недалеко от тренировочной базы клуба, сообщает Mirror.

По информации издания, олимпийский чемпион Ромеро ехал на тренировку, не справился с управлением и врезался в отбойник. В отличие от автомобиля, сам голкипер не пострадал и после произошедшего даже принял участие в тренировке команды.

В этом сезоне Серхио Ромеро провел за «МЮ» девять поединков во всех турнирах. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах и пропустил всего два мяча.

Отметим, что в составе «Манчестер Юнайтед» 32-летний экс-голкипер АЗ, «Монако» и «Сампдории» Серхио Ромеро выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок страны, а также завоевал главный трофей Лиги Европы. Во вратарском свитере сборной Аргентины он провел 96 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист французского «Генгама» Жулан погиб, возвращаясь с тренировки.

Фото Mirror

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