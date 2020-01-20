«Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup

Спорт

В четверг, 23 января, киевское «Динамо», сыгравшее в первых спаррингах вничью с польской «Легией» (1:1) и одолевшее азербайджанский «Нефтчи» (2:1), проведет очередной контрольный матч на сборе в турецком Белеке.

В рамках международного турнира Gloria Cup подопечные Алексея Михайличенко померяются силами с лидером чемпионата Северной Македонии «Вардаром» (в состязаниях также принимает участие хорватский «Хайдук», с которым киевляне сыграют 24 января).

«Вардар», цвета которого защищает украинский защитник Евгений Новак (экс-игрок «Динамо-2», «Севастополя» и «Волыни»), — самый титулованный клуб страны. Команда из Скопье, возглавляемая 40-летним Александаром Васоски, 10 раз становилась чемпионом Македонии и пять раз побеждала в национальном Кубке (а еще раньше шесть раз добыла «золото» чемпионата Югославии).

Отметим, что в первом матче Gloria Сup «Вардар» 20 января уступил «Хайдуку» — 1:3 (Мичевски, 12 — Крекович, 73, 85, Текич, 83).

Онлайн-видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Вардар» смотрите 23 января в 16:00 на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Кроме встреч с «Вардаром» и «Хайдуком», «бело-синие» на первом этапе подготовки в Турции сыграют также с чемпионом Беларуси брестским «Динамо», цвета которого защищают экс-динамовцы Киева Артем Милевский и Евгений Хачериди (27 января в 16:00) и вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» (28 января в 11:00). Все поединки в прямом эфире покажет YouTube-канал ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отправилось на сбор в Турцию без Беседина и Родригеса.

Фото ФК «Динамо»

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