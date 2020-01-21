Невинность со скидкой: еще одна украинка захотела продать свою девственность

Происшествия

После того как 19-летняя украинка Катя из Харькова продала на аукционе свою девственность за миллион долларов, ее пример запал в душу всем охочим до легких денег украинкам.

В то же время, понимая, что конкуренция с каждым днем возрастает, девушки согласны «демпинговать», требуя за свою невинность не 100 тысяч долларов, как Катенька, а вдвое меньше — 50 тысяч.

Именно такую цену выставила за свою девственность еще одна наша соотечественница под ником Polisha — ее анкету нашли на сайте Сinderella escorts журналисты издания Страна.

В частности, на страничке Polisha сказано, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться, что ее не касался мужчина, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить вместе с девушкой медика в Германии за день до первого секса.

Также Polisha рассказала, почему хочет продать свою девственность.

«Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря», — сказала девушка.

Помимо продажи девственности, девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Кроме того, она готова получить финансовую поддержку от нетребовательного спонсора без секса. В месяц предприимчивая барышня требует 10 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные «сделки» не редкость. Несколько лет назад 19-летняя модель Жизель из США продала свою девственность за 2,9 миллиона долларов на интернет-аукционе, победителем которого стал бизнесмен из Абу-Даби (ОАЭ). В начале 2019 года модели из Азербайджана удалось продать девственность японскому политику за 2,6 миллиона долларов.

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