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Украина

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

13:07 19 января 2020 781
Екатерина Крючкова
Инф. «ФАКТОВ»

19-летняя украинка из Харькова, которая продала на аукционе свою девственность, удалила все свои фото из соцсетей, кроме российской сети ВКонтакте. Об этом сообщили в Telegram-канале «Харьков 1654».

«Мы ее нашли) Харьковская миллионерша удалила свои аккаунты из всех соцсетей, кроме… в ВК», — сказано в подписи к опубликованным фотографиям, взятым из странички Екатерины Крючковой в российской социальной сети.

На этой странице сохранились фотографии девушки в разном возрасте. Последний раз Екатерина была в сети 1,5 года назад.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что 19-летняя украинка из Харькова, проживающая в США, продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро. Участвовать в торгах могли только те мужчины, состояние которых превышало отметку в 10 миллионов евро.

Победу одержал 58-летний предприниматель из Мюнхена. Бизнесмен якобы хочет жениться на 19-летней девушке, и уже заявил о том, что будет выплачивать ей по 10 тысяч евро каждый месяц.

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