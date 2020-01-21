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На украинскую станцию в Антарктиду отправятся две женщины (фото)
Министерство образования и науки Украины объявило имена 12 человек, которые предстоящей весной отправятся на годичную зимовку в Антарктиду на научную станцию «Академик Вернадский». Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор Национального научного антарктического центра Евгений Дикий. С его приходом на этот пост удалось сломать практику, когда на зимовку отправляли только мужчин. В составе работающей сейчас на «Академике Вернадском» команды — две представительницы прекрасного пола.
В следующую экспедицию поедут также две женщины: биолог из Киева Евгения Прекрасная (она работала в Антарктиде в краткосрочной сезонной экспедиции в начале 2019 года) и гидрометеоролог и океанограф Анна Соина (Харьков).
Начальником предстоящей зимовки назначен 33-летний геофизик Юрий Отруба из Киева.
— Новая команда самая молодая за всю историю украинских зимовок в Антарктиде — средний возраст 37 лет, — заявил «ФАКТАМ» директор Национального научного антарктического центра кандидат биологических наук Евгений Дикий. — Это сделано для того, чтобы дать молодым ученым больше шансов для самореализации. Если кто-либо из отобранного состава по тем или иным причинам не сможет отправиться на «шестой континент», его заменит дублер.
Напомним, что команда зимовщиков была отобрана из 66 мужчин и 22 женщин, подавших заявки на участие в экспедиции.
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Фото Юрия Отрубы
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