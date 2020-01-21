24.11 / 24.42 26.67 / 27.13
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На украинскую станцию в Антарктиду отправятся две женщины (фото)

9:53 21 января 2020 49
Станция Академик Вернадский в Антарктиде
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Министерство образования и науки Украины объявило имена 12 человек, которые предстоящей весной отправятся на годичную зимовку в Антарктиду на научную станцию «Академик Вернадский». Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор Национального научного антарктического центра Евгений Дикий. С его приходом на этот пост удалось сломать практику, когда на зимовку отправляли только мужчин. В составе работающей сейчас на «Академике Вернадском» команды — две представительницы прекрасного пола.

В следующую экспедицию поедут также две женщины: биолог из Киева Евгения Прекрасная (она работала в Антарктиде в краткосрочной сезонной экспедиции в начале 2019 года) и гидрометеоролог и океанограф Анна Соина (Харьков).

Евгения Прекрасная (в центре) во время работы в сезонной экспедиции в Антарктиде в начале 2019 года. Фото из архива Евгении Прекрасной

Начальником предстоящей зимовки назначен 33-летний геофизик Юрий Отруба из Киева.

Для Юрия Отрубы предстоящая зимовка станет шестой по счету

— Новая команда самая молодая за всю историю украинских зимовок в Антарктиде — средний возраст 37 лет, — заявил «ФАКТАМ» директор Национального научного антарктического центра кандидат биологических наук Евгений Дикий. — Это сделано для того, чтобы дать молодым ученым больше шансов для самореализации. Если кто-либо из отобранного состава по тем или иным причинам не сможет отправиться на «шестой континент», его заменит дублер.

Напомним, что команда зимовщиков была отобрана из 66 мужчин и 22 женщин, подавших заявки на участие в экспедиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как прошел праздник Крещения в Антарктиде: полярники устроили крещенские купания.

Фото Юрия Отрубы

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер