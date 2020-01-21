Наступил знак Водолея: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

21 января с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступил знак Водолея. Что представляют собой рожденные под ним люди и какие события их ждут в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. (Ранее она сообщила, что в середине января Венера вошла в знак Рыб, где будет находиться до 7 февраля 2020 года, и дала советы, чего опасаться в связи с этим.)

— Водолей — одиннадцатый знак зодиака, он относится к стихии воздуха и находится под покровительством двух непростых планет — Урана и Сатурна, — говорит Валентина. — У него репутация одного из самых сложных и противоречивых зодиакальных созвездий, представители которого постоянно ищут новые впечатления и ощущения и чаще всего находят их — как говорится, на свою голову. Водолеи часто путают грешное с праведным, любовь с дружбой, водку с шампанским, а Бабеля с Бебелем, но мир без них однозначно стал бы скучным и потерял бы часть своих красок.

Представители знака претендуют на оригинальность во всем, что, правда, не всегда у них получается. Даже самые неприглядные поступки эти люди могут оправдать с точки зрения присущей им убежденности в том, что такое действие было единственно верным. Водолеи не могут жить по правилам — они стесняют представителей этого знака, способных разрушить то, что другие создавали годами, а то и веками.

Первое впечатление, которое мы составим о Водолее, обязательно будет ошибочным: при знакомстве он кажется белым и пушистым, но впоследствии из этого милого образа выглядывают такие бесы, что остается только диву даваться. При этом Водолеи — хорошие друзья, которые всегда придут на помощь тому, кто их об этом просит. Между духовным и материальным они всегда выбирают духовное — представители этого знака увлекаются философскими и эзотерическими учениями, обожают путешествия к местам силы. Однако это не мешает им любить и ценить материальное — они обязательно отдадут должное комфортной и роскошной обстановке в доме (в их жилище всегда хороший ремонт и удобная мебель), автомобилям премиум-класса, удобной и при этом дорогой одежде и ювелирным украшениям.

— Как можно охарактеризовать мужчин-Водолеев?

— Мужчинам-Водолеям, прежде всего, свойственно стремление к свободе, ради которой они могут пойти если не на все, то на многое. В профессиональном плане они ответственны — начальство может доверить Водолею любую, даже очень сложную, задачу и пребывать в полной уверенности, что он не подведет. Правда, с одним условием — если непосредственный руководитель не станет ограничивать полет его мысли и размах действий. Представители знака — авантюристы в хорошем смысле этого слова, они не только любят, но и умеют рисковать, поэтому выходят из непростых ситуаций победителями. К положительным качествам Водолеев также стоит отнести дружелюбие и чувство юмора.

А вот в отношениях с противоположным полом они, как правило, люди поверхностные, их девизом в вопросах чувств можно считать цитату из фильма «Формула любви», авторство которой принадлежит Григорию Горину: «Хочешь большой, но чистой любви? Приходи, как стемнеет, на сеновал». Женщин мужчины-Водолеи предпочитают красивых и ухоженных, другие просто не представляют для них интереса. Видимо, именно поэтому они редко встречают женщину своей мечты — тех, кем они грезят, природа еще не создала.

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— Женщины-Водолеи придерживаются таких же принципов?

— Как правило, это гуманистки, которые готовы положить свою жизнь на алтарь борьбы за гражданские права, свободу и независимость. Женщина-Водолей может яростно отстаивать интересы феминисток, хотя сама предпочитает проводить время с мужчинами — они ей куда интереснее, чем представительницы ее пола. В отношениях она максималистка, которая живет по принципу: все или ничего. Женщина-Водолей обожает все новое, начиная с тенденций в моде, знаний и религии и заканчивая любовниками — все это ее возбуждает. Как правило, она часто меняет партнеров, но, если любимый человек достаточно разнообразен и умеет удивлять, она может не только задержаться рядом с ним, но и выйти за него замуж. А вот задержится ли она в таком состоянии — большой вопрос, женщины-Водолеи — чемпионки мира по разводам. Она способна вступить в интимные отношения не только по любви или из симпатии, но и потому, что ей просто хочется утешить расстроенного мужчину. Вот только на следующее утро она может и не вспомнить, как его звали.

— Что ждет Водолеев в наступившем году?

— Год можно четко разделить на две половины. Первая пройдет тихо и спокойно, без взлетов и потрясений, только весной можно будет рассчитывать на приятные перемены в личной жизни: одних ждет знакомство с человеком их мечты, других — свадьба, третьих — рождение долгожданного ребенка. Во второй — на первый план выйдет профессиональная деятельность: многие представители знака смогут в это время сменить работу на более интересную или престижную — тут уж кому что больше нравится. Финал года — конец ноября и декабрь — можно будет провести в развлечениях: дружеских посиделках, вечеринках, путешествиях — пусть недальних, но от этого не менее интересных. Лучше всего отправиться к так называемым местам силы, причем это не обязательно должен быть Тибет — в Украине есть точки, которые дадут форы заграничным — например, гора Тотоха в Киевской области, которую называют украинским Тибетом.

Интересно, что Водолей считается самым коварным знаком зодиака. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ранее рассказала астролог Людмила Булгакова. От каких еще знаков зодиака можно ожидать подлостей и интриг, читайте здесь.

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