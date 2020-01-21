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Критик Путина заявил, что в Давосе сорвана российская операция, целью которой был он (видео)

Американо-британский финансист и инвестор Уильям Браудер заявил, что швейцарские спецслужбы сорвали в Давосе шпионскую российскую операцию, целью которой был он сам. Речь идет о событиях августа 2019 года. Об этом бизнесмен заявил у себя в Twitter и рассказал агентству Reuters. По его словам, двое российских агентов «притворились сантехниками». А после задержания предъявили российские дипломатические паспорта и покинули страну. При этом, как пишет издание Tages-Anzeiger, они не были дипломатами, аккредитованными в Швейцарии.

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. 'They were posing as plumbers — when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi — Reuters (@Reuters) 21 января 2020 г.

Уильям Браудер, которого в России объявили американским и британским шпионом, был основателем Hermitage Capital Management. В период с 1995 по 2006 годы это был один из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. С 2010 года бизнесмен возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего кражу. В России Браудера обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство.

«Давос — одно из немногих мест, где я могу прямо противостоять российским властям в связи с нарушением прав человека», — приводит слова Браудер, который и в этом году приехал в Швейцарию, Tages-Anzeiger.

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