Новые тренды в маникюре: изысканный нюд, идеи элегантного дизайна (фото)

Стиль жизни

По словам легендарного кутюрье Джорджио Армани, элегантность состоит не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы запомниться. Но как это сделать? Следите за трендами, развивайте вкус, мыслите креативно — вот, пожалуй, и все. 2020 год предлагает модницам немало новых идей. Цветовая палитра и дизайн поражают изобилием. А это огромное поле для фантазии. О трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Анналя Ана Паваль.

— В права вступил 2020 год, он обещает быть очень красочным, — говорит Анналя Ана Паваль. - Синий, желтый, зеленый, фиолетовый — эти цвета будут превалировать. Причем в самых своих эффектных оттенках. К примеру, одним из фаворитов года станет королевский синий. Многоцветие дополнят кристаллы и фольга. Очень стильно смотрится в дизайнах черный цвет. Он идет всем, как нюд. Нюдовые оттенки нежные и элегантные. В качестве декора красиво смотрятся цветы, выполненные в технике 3D. По-прежнему актуален французский маникюр. Дополните его цветом и кристаллами — и это будет настоящая картинка.

Цветы 3D смотрятся на ногтях необычно (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Какие формы ногтей актуальны?

— Квадрат и овал держат первенство. Я же обожаю миндалевидные ногти. Они ассоциируются с элегантностью и утонченностью.

— Скажите, какой маникюр уместен для деловых женщин?

— Работа в офисе предполагает, что вы должны выглядеть безупречно. Вам нужен идеальный маникюр. В деловом мире ценится хороший вкус. Лучший выбор — нюдовые оттенки. Это может быть и черное покрытие. Почему нет, если этот цвет хорошо сочетается с вашим нарядом? С декором важно не переусердствовать. Длина и форма ногтей должны быть удобными.

Черный цвет уместен в офисе, как и натуральные оттенки (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Сегодня многие занимаются спортом. Какой маникюр порекомендуете для спортзала?

— В мире спорта много активности, но это не помеха, чтобы быть стильной. Ногти овальной формы средней длины — то, что нужно. А цвет выбирайте тот, который вам по душе.

— А что можете предложить путешественницам? Одни зимой отправляются в горы кататься на лыжах, другие предпочитают теплое море в жарких странах.

— Отпуск — прекрасное время. Накануне путешествий женщины всегда делают особый маникюр. Независимо от того, каков у вас маршрут, выбирайте красочный дизайн. Он задаст вашему отпуску настроение.

По словам нейл-стилиста, маникюр 2020 года обещает быть красочным. Желтый цвет создает особое настроение (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Особый день в жизни каждой женщины — свадьба. Каждая невеста стремится выглядеть безупречно. Платье, туфли, прическа, макияж и маникюр — все подбирается с тщательностью. Какой дизайн ногтей посоветуете для невест?

— Маникюр должен быть праздничным. Фаворит торжества — белый цвет. Любимый дизайн — беби-бумер. Эффектный декор — кристаллы.

— К слову, как правильно использовать кристаллы в маникюре?

— Особенно эффектно они смотрятся в тандеме с нюдовыми тонами. Но в принципе нет ограничений. Кристаллы подойдут к любому цвету и к любой форме ногтей.

В декоре актуальны кристаллы (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Какой маникюр вы выбираете этой зимой для себя?

— Люблю овальную форму. Мне нравятся блеск и экстравагантный декор.

— Как лучше сочетать маникюр с одеждой?

— Пастельные и нюдовые оттенки, а также блестки подойдут практически к любому наряду.

Нюдовый маникюр на миндалевидной форме ногтей – верх элегантности (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Холода — время испытаний для кожи рук. Какой посоветуете уход?

— Крем на основе трав обязательно должен быть в сумке настоящей леди. Он вас избавит от проблем, связанных с сухостью кожи.

— Что может рассказать маникюр о женщине?

— Многое. Например, эстет ли она, хороший ли у нее вкус, следит ли женщина за модой. Стильная леди восхищает окружающих. Красота всегда приковывает взгляды.

— Какой маникюр обычно выбирают счастливые женщины?

— Они предпочитают цвета, которые встречаются в природе. Такие женщины любят жизнь. А это залог счастливого мироощущения.

— Может ли маникюр изменить судьбу?

— Когда женщины переживают не лучший период в отношениях с мужчиной, порой забывают о себе. Перестают делать стильный маникюр, прическу, наряжаться. Но это не решает проблемы, а только способно их умножить. Уделите время себе, посетите салон, купите новое платье — и вы увидите, как жизнь начнет налаживаться. Вы станете намного счастливее и непременно притянете к себе удачу.

— Интересно, как вы пришли в профессию?

— Сейчас мне 26 лет, и я работаю в сфере нейл-арта почти два года. Люблю эту работу и все, что с ней связано. Конечно, она непростая, но удовольствие компенсирует трудности. Когда занимаешься любимым делом, это особое чувство.

— Какой лучший комплимент вы слышали в свой адрес от клиентов?

— «Ты работаешь безупречно». Многие отмечают мою креативность. И я говорю им «спасибо» за такое отношение. Благодаря им я достигла многого за достаточно короткое время и продолжаю совершенствоваться в своей профессии.

Анналя Ана Паваль: «Мое кредо – быть лучшей в своей профессии, осваивать новые техники, предлагать креативные идеи" (фото из альбома Аналли Аны Паваль)

— Творческая личность всегда ищет вдохновения. В чем его черпаете вы?

— Источник — мое воображение. Когда приходят новые идеи, стремлюсь побыстрее их воплотить. Моя работа сродни работе художника, который берет кисть, макает ее в краску и начинает творить.

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Быть лучшей в своей профессии, осваивать новые техники, предлагать креативные идеи. Планирую участвовать в чемпионате по ногтевому искусству и одержать в нем победу.

— Бывали ли вы в Украине?

— Пока нет, но мечтаю посетить Киев. Знаю, что это очень красивый город с потрясающей архитектурой. Летом он очень зеленый. А еще в Украине ценят красоту, нейл-арт. Хотела бы, приехав, познакомиться с киевскими нейл-стилистами.

Ранее о модных тенденциях в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи. По ее словам, классика зимы — красный или нюд на миндалевидной или овальной форме ногтей.

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