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Новые тренды в маникюре: изысканный нюд, идеи элегантного дизайна (фото)
По словам легендарного кутюрье Джорджио Армани, элегантность состоит не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы запомниться. Но как это сделать? Следите за трендами, развивайте вкус, мыслите креативно — вот, пожалуй, и все. 2020 год предлагает модницам немало новых идей. Цветовая палитра и дизайн поражают изобилием. А это огромное поле для фантазии.
О трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Анналя Ана Паваль.
— В права вступил 2020 год, он обещает быть очень красочным, — говорит Анналя Ана Паваль. - Синий, желтый, зеленый, фиолетовый — эти цвета будут превалировать. Причем в самых своих эффектных оттенках. К примеру, одним из фаворитов года станет королевский синий. Многоцветие дополнят кристаллы и фольга. Очень стильно смотрится в дизайнах черный цвет. Он идет всем, как нюд. Нюдовые оттенки нежные и элегантные. В качестве декора красиво смотрятся цветы, выполненные в технике 3D. По-прежнему актуален французский маникюр. Дополните его цветом и кристаллами — и это будет настоящая картинка.
— Какие формы ногтей актуальны?
— Квадрат и овал держат первенство. Я же обожаю миндалевидные ногти. Они ассоциируются с элегантностью и утонченностью.
— Скажите, какой маникюр уместен для деловых женщин?
— Работа в офисе предполагает, что вы должны выглядеть безупречно. Вам нужен идеальный маникюр. В деловом мире ценится хороший вкус. Лучший выбор — нюдовые оттенки. Это может быть и черное покрытие. Почему нет, если этот цвет хорошо сочетается с вашим нарядом? С декором важно не переусердствовать. Длина и форма ногтей должны быть удобными.
— Сегодня многие занимаются спортом. Какой маникюр порекомендуете для спортзала?
— В мире спорта много активности, но это не помеха, чтобы быть стильной. Ногти овальной формы средней длины — то, что нужно. А цвет выбирайте тот, который вам по душе.
— А что можете предложить путешественницам? Одни зимой отправляются в горы кататься на лыжах, другие предпочитают теплое море в жарких странах.
— Отпуск — прекрасное время. Накануне путешествий женщины всегда делают особый маникюр. Независимо от того, каков у вас маршрут, выбирайте красочный дизайн. Он задаст вашему отпуску настроение.
— Особый день в жизни каждой женщины — свадьба. Каждая невеста стремится выглядеть безупречно. Платье, туфли, прическа, макияж и маникюр — все подбирается с тщательностью. Какой дизайн ногтей посоветуете для невест?
— Маникюр должен быть праздничным. Фаворит торжества — белый цвет. Любимый дизайн — беби-бумер. Эффектный декор — кристаллы.
— К слову, как правильно использовать кристаллы в маникюре?
— Особенно эффектно они смотрятся в тандеме с нюдовыми тонами. Но в принципе нет ограничений. Кристаллы подойдут к любому цвету и к любой форме ногтей.
— Какой маникюр вы выбираете этой зимой для себя?
— Люблю овальную форму. Мне нравятся блеск и экстравагантный декор.
— Как лучше сочетать маникюр с одеждой?
— Пастельные и нюдовые оттенки, а также блестки подойдут практически к любому наряду.
— Холода — время испытаний для кожи рук. Какой посоветуете уход?
— Крем на основе трав обязательно должен быть в сумке настоящей леди. Он вас избавит от проблем, связанных с сухостью кожи.
— Что может рассказать маникюр о женщине?
— Многое. Например, эстет ли она, хороший ли у нее вкус, следит ли женщина за модой. Стильная леди восхищает окружающих. Красота всегда приковывает взгляды.
— Какой маникюр обычно выбирают счастливые женщины?
— Они предпочитают цвета, которые встречаются в природе. Такие женщины любят жизнь. А это залог счастливого мироощущения.
— Может ли маникюр изменить судьбу?
— Когда женщины переживают не лучший период в отношениях с мужчиной, порой забывают о себе. Перестают делать стильный маникюр, прическу, наряжаться. Но это не решает проблемы, а только способно их умножить. Уделите время себе, посетите салон, купите новое платье — и вы увидите, как жизнь начнет налаживаться. Вы станете намного счастливее и непременно притянете к себе удачу.
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— Интересно, как вы пришли в профессию?
— Сейчас мне 26 лет, и я работаю в сфере нейл-арта почти два года. Люблю эту работу и все, что с ней связано. Конечно, она непростая, но удовольствие компенсирует трудности. Когда занимаешься любимым делом, это особое чувство.
— Какой лучший комплимент вы слышали в свой адрес от клиентов?
— «Ты работаешь безупречно». Многие отмечают мою креативность. И я говорю им «спасибо» за такое отношение. Благодаря им я достигла многого за достаточно короткое время и продолжаю совершенствоваться в своей профессии.
— Творческая личность всегда ищет вдохновения. В чем его черпаете вы?
— Источник — мое воображение. Когда приходят новые идеи, стремлюсь побыстрее их воплотить. Моя работа сродни работе художника, который берет кисть, макает ее в краску и начинает творить.
— Какое ваше профессиональное кредо?
— Быть лучшей в своей профессии, осваивать новые техники, предлагать креативные идеи. Планирую участвовать в чемпионате по ногтевому искусству и одержать в нем победу.
— Бывали ли вы в Украине?
— Пока нет, но мечтаю посетить Киев. Знаю, что это очень красивый город с потрясающей архитектурой. Летом он очень зеленый. А еще в Украине ценят красоту, нейл-арт. Хотела бы, приехав, познакомиться с киевскими нейл-стилистами.
Ранее о модных тенденциях в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи. По ее словам, классика зимы — красный или нюд на миндалевидной или овальной форме ногтей.
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