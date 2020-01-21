Владелец летной школы: кто стал Холостяком 10-го сезона реалити

Шоу-бизнес

Уже в марте стартует десятый сезон романтического реалити-шоу «Холостяк» (СТБ). Напомним, недавно стало известно, что Холостяк Никита Добрынин сделал предложение победительнице девятого сезона проекта — Даше Квитковой. Похоже, им суждено стать первой парой, официально оформившей отношения после проекта.

Имя очередного героя, который будет искать свою вторую половинку, команда проекта тщательно скрывает. Стало лишь известно, это американец украинского происхождения, пилот и владелец летной школы в Майами.

— Ему не страшны стихии, — говорит бессменный ведущий реалити Григорий Решетник. — Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте — покорить небо за штурвалом самолета. А теперь хочет летать на крыльях любви.

Известно, что съемки проекта уже завершены, но, по условиям, никто из участников не может разглашать их подробности.

Саундтреком к тизеру реалити стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась на популярном телевизионном проекте — Романа Дуды и Веры Кекелии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что произошло с участниками проекта после окончания девятого сезона «Холостяка». А победительница проекта Дарья Квиткова сделала шокирующие признания.

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