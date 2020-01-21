Политика

«Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства», — Jamestown Foundation

В обзорной статье авторитетного аналитического центра Jamestown Foundation, посвященной украинскому правительственному кризису предположили, что если премьер-министр Гончарук, в конечном итоге, уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, то Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства".

В тексте также отмечается, что за время пребывания на посту министра финансов Оксане Маркаровой удалось значительно снизить внешний долг (с 60% до 50% ВВП за два года), а также существенно снизить стоимость обслуживания долга.

«Украина теперь должна продолжить реструктуризацию экономики, включая создание условий на открытом рынке для пахотных земель, внедрение эффективных методов борьбы с коррупцией и реформирование налоговой системы», — говорится в статье о задачах будущего правительства в экономике Украины.

Напомним, что 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

После этого министры начали писать посты в соцсети в поддержку Гончарука.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский «примет политическое решение».

В свою очередь Зеленский записал видео своей встречи с Гончаруком, в котором сказал, что решил дать премьеру еще один шанс и объяснил, что такое «нормальные зарплаты» в правительстве.

Jamestown Foundation входит в число десяти наиболее влиятельных «мозговых центров» (Thank Tanks) Вашингтона, специализирующихся на вопросах безопасности и геополитики. Он считается одним из наиболее авторитетных в анализе Евразии. В его состав входят Киссинджер, Клинтон, а также ряд политических аналитиков и профессоров ведущих университетов США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter