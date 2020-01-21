Стиль жизни

Хорошие новости, но не для всех: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Среда, 22 января, — удачный день для решения вопросов, которые связаны с недвижимостью.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды советуют не распылять свои силы сразу на несколько дел. Есть вероятность полезных знакомств или некрупного выигрыша.

Телец

Не стоит слишком доверять новым знакомым. В любовных делах может наметиться некий прогресс.

И неприятное: придется экономить в сто раз больше, чем хотелось бы.

Близнецы

Отличный день, чтоб приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет.

А вот браться за тяжелую физическую работу не стоит.

Рак

Удачный день для тех, кто наконец-то решил поменять жилье или устроиться на другую работу.

Лев

Вам обещает улыбнуться удача. Скорее всего, она будет иметь достаточно крупный размер.

Дева

Возможны приятные встречи, окончание давних обид или возрождение страсти. И пора позаботиться о своем драгоценном здоровье.

Весы

На первом месте в эту среду должны быть дела, связанные с безопасностью и домашним комфортом. Можно даже начать капитальный ремонт.

Скорпион

Вы можете получить хорошую новость. Скорее всего, она будет как-то связана с доходами, с местом работы или с потенциальным кредитом

Стрелец

У Стрельцов-бизнесменов состоится удачная сделка. Но будьте осторожны с новыми партнерами.

Козерог

День подходит для поиска новой любви, экспериментов со стилем и занятий творческой деятельностью.

Водолей

Водолеи могут расстаться со своей половинкой, о чем потом пожалеют. Успешно пройдут деловые переговоры, командировки и любые передвижения в карьере

Рыбы

Возможно, придется экстренно координировать планы, чтобы помочь близкому человеку, живущему на внушительном расстоянии.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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