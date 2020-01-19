Стиль жизни

Когда нельзя заключать брак и вырывать зубы: лунный календарь на 20-26 января

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 20 по 26 января 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

20 января

Символ дня: жаба

Характеристика: день, в течение которого мы будем ссориться и конфликтовать на пустом месте — без особых на то оснований, поэтому общение с окружающими лучше ограничить.

Бизнес и финансы: плохое время любых деловых и финансовых начинаний. Нельзя ничего покупать — впоследствии станет ясно, что любая покупка — бессмысленная трата денег.

Личная жизнь: можно разводиться, но не рекомендуется заключать брак.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний: чтобы не дать им «разгореться» в полную силу, необходимо сразу же принять предписанные врачом меры. Не стоит посещать стоматолога, и особенно — вырывать зубы без крайней на то необходимости.

Уход за внешностью: хороший день для очищения организма — как изнутри, так и снаружи. Можно посещать сауну и делать массаж, очищать кожу и делать питательные маски. Стричься не только можно, но и нужно.

Спорт: от усиленной физической нагрузки лучше отказаться, лучше выбрать более спокойные комплексы упражнений — например, йогу или пилатес.

Дом: день подходит для всех домашних дел без исключения.



21 января

Символ дня: трезубец

Характеристика: день, когда могут неожиданно — и благоприятно — решиться давно беспокоящие проблемы.

Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения уже начатых проектов, а вот к реализации новых приступать пока рано.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам. Это также хороший день для заключения брака — он будет счастливым и продлится долго.

Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатические таблетки, капли и фиточаи. Нельзя сдавать кровь.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, не только улучшит внешний вид, но и жизненные обстоятельства.

Спорт: из-за повышенного риска травм, которые возможны в это время, спортом лучше заниматься без фанатизма.

Дом: можно заниматься любыми домашними делами, в том числе — и пересадкой цветов.



22 января

Символ дня: лотос

Характеристика: день, когда не стоит потакать низменным страстям, вести себя грубо, оскорблять окружающих — любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется.

Бизнес и финансы: работа будет спориться, бизнес — приносить прибыль, а самые сложные задачи — решаться легко и без напряжения.

Личная жизнь: не стоит регистрировать брак — он вряд ли окажется удачным.

Здоровье: необходимо следить за артериальным давлением и беречь глаза — меньше работать за компьютером, да и вообще стараться их не напрягать.

Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи и посещать баню и сауну.

Спорт: в фитнес-зале стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок.

Дом: замечательный день для любых домашних дел.



23 января

Символ дня: гидра

Характеристика: самый опасный лунный день, во время которого зло превалирует над добром, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность — особенно, в отношениях с другими людьми.

Бизнес и финансы: любые начинания необходимо отложить на пару дней.

Личная жизнь: необходимо максимально минимизировать вероятность ссор и конфликтов, лучше промолчать в ответ на чью-то резкость или грубость, чем нарваться на затяжной скандал.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо следовать рекомендациям лечащего врача и заранее принять превентивные меры.

Уход за внешностью: от каких-либо манипуляций с внешностью необходимо отказаться, согласно народным поверьям в этот день нельзя даже смотреться в зеркало. Можно посещать парикмахерскую — вместе с остриженными волосами уйдет накопившийся за предыдущий период негатив.

Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.

Дом: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой.



24 января

Символ дня: золотой лебедь

Характеристика: гармоничный день, во время которого необходимо отречься от старого — только так, налегке, можно будет двигаться вперед.

Бизнес и финансы: дела, начатые в этот день, рассчитаны на перспективу, — быстрого результата они не дадут. Можно проводить только самые необходимые — и минимальные — финансовые операции.

Личная жизнь: регистрацию брака необходимо отложить на пару дней.

Здоровье: болезни этого дня пройдут быстро, особенно если сразу же принять необходимые меры.

Уход за внешностью: хороший результат дадут любые процедуры по очищению кожи.

Спорт: не рекомендуется заниматься спортом — физические силы необходимо беречь.

Дом: хороший день для уборки.



25 января

Символ дня: светильник

Характеристика: день с мощной положительной энергетикой, когда возможно исполнение любого — даже самого заветного — желания, главное, не забыть его загадать.

Бизнес и финансы: не стоит совершать крупные финансовые операции и назначать серьезные деловые переговоры — велик риск стать жертвой аферистов и мошенников.

Личная жизнь: день благоприятен для примирения с людьми, ссора с которыми доставляет моральный дискомфорт.

Здоровье: рекомендуется провести день в кругу семьи и друзей.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться — стрижка принесет больше вреда, чем пользы.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму, занятия в зале лучше заменить прогулками на свежем воздухе.

Дом: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости.



26 января

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Характеристика: день, когда нельзя бездействовать, иначе отпущенная энергия может буквально разорвать человека изнутри. Необходимо «отлавливать» негативные мысли и превращать их в позитивные, меняя знак перед ними с «минуса» на «плюс».

Бизнес и финансы: можно принимать сложные решения, которые долго откладывались на потом.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми — мелкий повод может вырасти в крупный конфликт.

Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.

Уход за внешностью: день благоприятен для любых парикмахерских процедур — стрижки, покраски, завивки и укладки.

Спорт: хорошее время для занятий боевыми искусствами.

Дом: от домашних дел необходимо отказаться.

Напомним, ранее Людмила Булгакова назвала самые коварные знаки Зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter