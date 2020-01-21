- 15:57 Нападение ротвейлера на женщину в Одессе: полиция рассказала новые подробности
- 15:53 За голову Трампа предложили три миллиона долларов
- 15:51 Боевики продолжают минировать территорию запрещенными боеприпасами, среди гражданских новые жертвы
- 15:48 Под Одессой годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, перевернув на себя чайник с кипятком
- 15:24 Под Ровно прямо на глазах у ребенка напали на активистку
- 15:12 «Контролирую весь график»: Камалия раскрыла секреты воспитания дочерей
- 15:08 «Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании «Монетка» долг»
- 15:04 Вспышка коронавируса в Китае: украинское посольство обнародовало рекомендации
- 15:02 «200 скорых для Украины»: спасение в критической ситуации
- 15:00 Зарабатывали около 100 тысяч гривен в месяц: в Киеве «накрыли» онлайн-порностудию
- 15:00 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 14:47 В Киеве водитель автобуса набросился на юного пассажира: в сети разгорелись споры
«Контролирую весь график»: Камалия раскрыла секреты воспитания дочерей
Известная певица Камалия, шокировавшая ранее признанием о своем непростом детстве, раскрыла секреты воспитания дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Жена миллиардера Мохаммада Захура говорит, что график дочек расписан по минутам. Звездная мама контролирует каждый их шаг.
«Я до сих пор контролирую весь график. Смотрю — у нас время для планшетов, стараюсь их чем-то занимать. Потому что с этими гаджетами — они еще не сидели, а уже гаджеты в их руках были. Я заняла их всем для развития», — призналась Камалия в интервью «Ранку з Україною».
Ее девочки учатся в элитной школе, занимаются гимнастикой, конным спортом, посещают музыкальную школу и уроки хореографии, курсы актерского мастерства. Арабелла и Мирабелла дебютировали недавно в новом клипе Камалии. Певица говорит, когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они вошли во вкус и с удовольствием позируют.
Каждый вечер Камалия обязательно укладывает дочек спать, читает им книги.
«Вообще я люблю засыпать с девчонками. Когда укладываю их спать, рассказываю сказки — это мое снотворное», — рассказала Камалия каналу «Украина».
Певица не боится выставлять семейные фото и демонстрировать роскошную жизнь.
«И до этого находились разные хейтеры. Я вообще не обращаю внимания на таких людей. Поняла одно — успешный человек никогда не будет завидовать», — убеждает артистка.
Она также опубликовала в сети яркие фото зимнего семейного отдыха — с мужем и детьми Камалия провела время в Финляндии, катаясь на лыжах, и посетили резиденцию Санта Клауса.
Ранее секретами воспитания сына с «ФАКТАМИ» поделилась популярная певица Тина Кароль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?