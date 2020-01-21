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Шоу-бизнес

«Контролирую весь график»: Камалия раскрыла секреты воспитания дочерей

15:12 21 января 2020 333
Камалия с мужем и дочками
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная певица Камалия, шокировавшая ранее признанием о своем непростом детстве, раскрыла секреты воспитания дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Жена миллиардера Мохаммада Захура говорит, что график дочек расписан по минутам. Звездная мама контролирует каждый их шаг.

«Я до сих пор контролирую весь график. Смотрю — у нас время для планшетов, стараюсь их чем-то занимать. Потому что с этими гаджетами — они еще не сидели, а уже гаджеты в их руках были. Я заняла их всем для развития», — призналась Камалия в интервью «Ранку з Україною».

Ее девочки учатся в элитной школе, занимаются гимнастикой, конным спортом, посещают музыкальную школу и уроки хореографии, курсы актерского мастерства. Арабелла и Мирабелла дебютировали недавно в новом клипе Камалии. Певица говорит, когда девочки были младше, им не очень нравилось сниматься, но сейчас они вошли во вкус и с удовольствием позируют.

Каждый вечер Камалия обязательно укладывает дочек спать, читает им книги.

«Вообще я люблю засыпать с девчонками. Когда укладываю их спать, рассказываю сказки — это мое снотворное», — рассказала Камалия каналу «Украина».

Певица не боится выставлять семейные фото и демонстрировать роскошную жизнь.

«И до этого находились разные хейтеры. Я вообще не обращаю внимания на таких людей. Поняла одно — успешный человек никогда не будет завидовать», — убеждает артистка.

Она также опубликовала в сети яркие фото зимнего семейного отдыха — с мужем и детьми Камалия провела время в Финляндии, катаясь на лыжах, и посетили резиденцию Санта Клауса.

Ранее секретами воспитания сына с «ФАКТАМИ» поделилась популярная певица Тина Кароль.

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