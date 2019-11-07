Шоу-бизнес

В моей жизни есть только один очень близкий мне мужчина, — Тина Кароль (фото, видео)

«Я ем много жиров, что дает мне силу и энергию»

С Тиной мы встретились в обеденное время в одном из ресторанов в центре Киева. На столе у певицы — только вода с лимоном.

— Вы придерживаетесь какой-то строгой диеты, совсем не обедаете?

— Чтобы в течение дня не подъедать лишнего, всегда беру еду из дома. Это блюда, основанные на кетодиете, движущей силой которой являются жиры: молочные продукты, сыры, мясо, рыба, морепродукты…

Я ем много жиров, что дает мне силу и энергию. На первый взгляд, это противоречит общепринятому мнению, но на самом деле жиры убивают жир. Организм получает все необходимое, витамины и микроэлементы, кожа насыщена коллагеном, и я прекрасно себя чувствую.

— Углеводы совсем не употребляете?

— Очень мало. Но достаточно, чтобы выдерживать такой активный график, прямые эфиры, репетиции, концерты, гастроли, работу в студии…

Тина Кароль поддерживает отличную форму благодаря кетодиете, движущей силой которой являются жиры

— И четыре концерта подряд во Дворце спорта в декабре?

— Вполне. Я действительно сейчас совместно с каналом «1+1» много работаю над большим шоу «Різдвяна історія з Тіною Кароль», которое состоится во Дворце спорта 22, 23, 24 декабря. В первый день планируем два концерта в 16:00 и 20:00. Дневной концерт для того, чтобы и маленькие дети могли посмотреть, насладиться атмосферой праздника, увидеть любимых артистов — MONATIK, DZIDZIO, The Hardkis, «Время и Стекло», KAZKA, Олега Скрипку и ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, «Женский квартал», Michelle Andrade, KHAYAT и многих других. Концерт будет показан на канале «1+1» на рождественские праздники.

Это проект об украинском Рождестве, традициях — колядки и «щедрівки», вертепы, костюмированные номера, интервью с людьми, которые вдохновляют нас: успешные спортсмены, музыканты, представители науки, талантливые дети. В этом году наблюдаем очень много ярких личностей, которые популяризируют нашу страну как европейское государство и мотивируют других. Это проект о мечте. А мечтающее поколение — амбициозное, успешное и креативное общество. Именно о таком обществе я мечтаю. «Поки живі традиції — жива країна», я верю в это. Для меня важным является то, что проект отчасти благотворительный. Мы работаем над тем, чтобы наш концерт смогли посетить дети из сложных регионов, чтобы они почувствовали, что мы живем в единой Украине, мы — одна семья. Отдельное место в шоу отведено социальной миссии — совместно с проектом «Здійсни мрію» мы исполним большую мечту прямо на сцене.

«Летаю в Америку, но переезжать никуда не собираюсь»

— Тина, а ваши мечты сбылись?

— Я четко знаю, что мечты — это действия. Не бывает успеха без шагов к нему. Нужно много работать, чтобы достичь цели.

— Недавно, после того, как вы работали на студии в США и заключили контракт, появились слухи, что собираетесь переехать в Америку. Это правда?

— Мы действительно подписали контракт с лейблом Bentley Records в Нью-Йорке. Сейчас идет подготовка к выпуску англоязычного альбома. Я летаю в США, но переезжать никуда не собираюсь. Работаю и занимаюсь творчеством в Украине, а все остальное — если получится, слава Богу.

Тина Кароль: «Сейчас идет подготовка к выпуску англоязычного альбома»

— Ваш новый клип «Вабити» удивил поклонников, в нем вы предстали кокеткой, в довольно откровенных образах. Автором песни является рэп-исполнительница Alyona Alyona, как вам с ней работалось?

— Мне понравилась ее песня — классная, современная, украинская, игривая, легкая для восприятия. Эту легкость мы передали в клипе.

Режиссеров нашла случайно — увидела работы талантливых ребят, танцоров Josh Killacky и Tim Milgram, в «Инстаграме» и написала им. Оказалось, они и клипы снимают. Предложила поработать. Кстати, получилось дешевле, чем в Киеве.

— Как вы считаете, за последнее время у нас произошел скачок в развитии музыки, кино, искусства в целом?

— Все верно, и шоу-бизнес пошел в гору, топовые артисты вышли на новый уровень, появилось много новых имен… Но в то же время не все готовы идти в ногу со временем и учиться, развиваться. Очень хотелось бы, чтобы все новые имена в украинском шоу-бизнесе вышли из субкультуры.

— Конкуренция между артистами выросла?

— Мне не нравится это слово. Мне кажется, что выросло взаимоуважение, каждый ценит пространство друг друга. Это несовременно — главенствовать над кем-то. Современно — уважать, дружить, объединяться, создавать вместе.

— Некоторые артисты сами себя коронуют, называя «номер один», «суперзвезда»…

— Меня это не касается.

— У вас есть друзья среди представителей шоу-бизнеса?

— Мои друзья — зрители на концертах. У меня очень много знакомых, друзьями их сложно назвать, даже самых близких. Я не имею времени гулять с кем-то, проводить вечера в ресторанах или где-то еще. Занимаюсь музыкой, творчеством, сыном, домом и собой.

— Недавно ваш сын впервые дал интервью в прямом эфире вместе с вами. Волновались?

— Очень. Не за себя, за Веню. Но он произвел такое впечатление на редакторов, что они решили оставить его в эфире подольше, чем вогнали меня в краску. У меня включился инстинкт наседки. Сын вошел в роль, потом назвал Маричку не Падалка, а Палочка. Так засмущался… извинился перед ней. И это было так трогательно и искренне.

Веня проникся идеей благотворительности, с радостью присоединился ко мне, чтобы рассказать о нашем маленьком семейном деле — помощи онкобольным деткам. Он отважно подошел к этому делу, зная проблему, мы ведь сами это пережили (муж Тины Кароль умер от рака. — Авт.). Сын очень сочувствует и понимает, что в сложных ситуациях нужно помогать людям, особенно деткам.

Веня не закрыт от проблем общества. Я считаю, что дети должны знать, что бывают особенные люди, страшные болезни и не у всех есть возможность с ними бороться. И таким деткам нужно особое внимание, не только финансовая поддержка, но также любовь, забота и общение.

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— Кем Веня мечтает стать в будущем?

— Ему скоро исполнится 11 лет, и он пока не имеет четкого представления о своем будущем. Я не подталкиваю его. Веня занимается музыкой и танцами, учится в школе. Для меня не принципиально, какое направление он выберет, главное, чтобы ребенок был счастлив.

«Мы живем в гармонии с сыном, стараюсь быть ему лучшим другом. Никогда его не наказываю, не ругаю», — говорит Тина Кароль

— Как будете отмечать день рождения сына?

— По нашей традиции — обязательно вместе. Соберемся с его друзьями, одноклассниками и пойдем «стреляться» в лазерный клуб. Я предлагала сменить тематику, поехать на картинги или отправиться в поход в лес, но мальчишкам очень нравятся эти лазерные бои.

«Мне безумно нравится тишина, изоляция»

— Веня учится в Лондоне, вы работаете в основном здесь, видитесь не так часто. Скучаете?

— Конечно. Недавно у сына были двухнедельные каникулы, мы провели их вместе. Сейчас Веня отправился на занятия, но это не значит, что мы не видимся. Благодаря цифровым технологиям он со мной просыпается, со мной ложится спать, со мной одевается в школу, делает уроки… Мы неразлучны онлайн круглосуточно.

— Вы строгая мама?

— Веня — мужчина в семье. Я даю ему такую привилегию — иногда шефствовать над нашим женским царством: няни, бабушки, мама… Но без фанатизма. Мы живем в гармонии с сыном, стараюсь быть ему лучшим другом. Никогда его не наказываю, не ругаю. Даже когда он не согласен с чем-то, стараюсь найти нужные слова и убедить. Стараюсь научить его думать, самостоятельно принимать решения и осознавать последствия.

— После вашего дуэта с Даном Баланом заговорили о романтических отношениях между вами. Есть ли место в вашем сердце еще для одного мужчины?

— Это же прекрасно, что заговорили.

— Все же, какие у вас отношения с Даном Баланом?

— Мне и самой интересно (смеется). Песня «Домой», которую мы исполнили, была специально создана для «Танців з зірками» — Дан в образе графа Дракулы, а я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим.

— В комментариях отмечают, с какой нежностью смотрел на вас Балан, мол, так нельзя сыграть.

— Все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде, все бы почувствовали фальшь.

— Вы сейчас влюблены?

— Мое сердце занято моим сыном на все сто процентов. И есть маленький уголочек, может быть один процент, для внутренних посылов. Я же девушка. Моя главная страсть — это сцена. Я не трудоголик, не помешана на своем деле. Я просто им живу. Это и есть моя любовь, моя судьба.

Я все еще люблю своего мужа и на данный момент не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу. В моей жизни есть только сын и музыка. На этом точка.

Тина Кароль: «Моя главная страсть — это сцена»

— Даже не допускаете замужества в будущем?

— Зачем что-либо отрицать? Но я не строю иллюзий и не стремлюсь к этому.

— Творческий брак считаете идеальным для артиста?

— Любая женщина счастлива, когда в нее верят. Тогда она цветет, создает гармонию в доме и делает счастливыми всех вокруг. Но это не должна быть слепая вера. Например, у нас с Пашей Орловым (пиар-менеджер певицы. — Авт.), с которым мы уже много лет вместе, нет очарования друг другом. Он верит в меня, но может поправить, подсказать. Я тоже корректирую его работу. Это и есть сотрудничество креативной пары. А если в таких продуктивных творческих отношениях случается любовь — это же круто. У нас с Женей так было.

— С кем делитесь своими секретами?

— Не считаю нужным обременять кого-то своими тайнами, особенно женскими. Не все готовы порадоваться за другого человека. Для меня не существует формулы дружбы. Единственный мой друг — сын. Мне не скучно и не грустно одной. Мне безумно нравится тишина, изоляция. Свободное время использую для того, чтобы сконцентрироваться, собраться, разложить все по полочкам для себя, вспомнить, где что упустила, скреативить что-то крутое, заняться самообразованием. А не для того, чтобы выслушать очередную историю под бокал вина.

— Что вам необходимо, чтобы чувствовать себя счастливой?

— Сцена, музыка, пение, новые цели, здоровье близких и понимание того, что мое творчество вдохновляет людей, результат от проделанной работы.

— Мне кажется, вы никогда не расслабляетесь.

— Это мое такое расслабленное состояние (смеется). Напрягаюсь, когда чувствую боль от того, что целый день была на каблуках. А когда творю, запускаю новые проекты, я всегда расслаблена и счастлива.

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