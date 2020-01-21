Происшествия

Под Одессой годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, перевернув на себя чайник с кипятком

В Белгород-Днестровском районе, на юге Одесской области, вечером 20 января годовалый ребенок опрокинул на себя электрочайник с кипятком. 21-летняя мать малыша, занимаясь домашними делами, оставила его на кухне без присмотра. Играя, ребенок потянул за провод электрочайника, который перевернулся. (Напомним, накануне Нового года в Одесской области умер пятимесячный малыш, которого старшие дети обожгли кипятком.)

Мать не стала обращаться к медикам, только смазала ожоги маслом, а утром рассказала о происшествии знакомой, которая вызвала местного врача. Машиной скорой помощи малыша в тяжелом состоянии оперативно доставили в реанимационное отделение Одесского областного ожогового центра.

Согласно имеющейся у полиции информации, по месту жительства семья характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей и соцслужбы по делам детей ранее не попадала.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случае, который произошел во временно оккупированном Россией Севастополе: в новогоднюю ночь переодетый в Деда Мороза мужчина обварил ребенка кипятком.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Одессе на днях двухлетний малыш получил тяжелый химический ожог внутренних органов, проглотив капсулу с жидкостью для стирки.

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