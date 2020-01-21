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Нападение ротвейлера на женщину в Одессе: полиция рассказала новые подробности
Стали известны новые подробности ночного ЧП в Одессе, где ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции, около двух часов ночи, патрульные, несшие службу на улице Канатной, услышали крики о помощи.
В сквере, с тыльной стороны админздания Одесской областной администрации, они, а также подоспевший патруль Нацгвардии увидели лежавшую на земле окровавленную женщину. Рядом с ней находились две собаки, одна из которых — мощный ротвейлер — кусала женщину за руки, рвала зубами ее тело и не давала подняться.
Правоохранители пытались отогнать животное, однако агрессивный пес не реагировал на полицейских и продолжал кусать хозяйку.
«Было принято решение отвлечь животное на себя, чтобы оно отошло от женщины. Ротвейлер сорвался с поводка и напал на патрульных. Один из инспекторов полиции принял решение обезвредить животное, которое реально угрожало жизни и здоровью женщины и полицейских. Собаку пришлось застрелить, применив табельное оружие, в соответствии со ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», — рассказали в управлении.
Потерпевшая, 1973 года рождения, передана медикам, которые доставили ее в больницу.
Как уточнили в полиции, вторая собака на хозяйку не нападала, это животное забрали родственники. По их словам, женщине просто повезло, поскольку ротвейлер ранее уже вел себя агрессивно, а полицейские действительно спасли пострадавшей жизнь.
Нельзя не отметить, что потерпевшей повезло: патрули правоохранителей оказались в непосредственной близости от места ЧП лишь потому, что рядом располагается здание областной администрации.
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