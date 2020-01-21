Деликатесы для худеющих: салаты и десерты (фото)

Стиль жизни

Сегодня красота и здоровье — приоритеты каждого человека. Правда, поддерживать себя все время в форме не так легко, как порой кажется. И прежде всего нужно правильно питаться. К слову, здоровая еда может быть не менее вкусной и разнообразной, чем та, к которой привыкли многие из нас. Идеями блюд для тех, кто стремится быть здоровым, стройным и красивым, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (Ранее она рассказала, какие блюда можно приготовить к праздничному столу.)

— Мой старший сын — вегетарианец, ведет здоровый образ жизни, — рассказывает Элла Иванова. — Он и мотивировал меня создать серию рецептов для красоты и здоровья. Сын мне все время говорит, что в наше время 50 лет — это не возраст. Правда, при условии, если ведете здоровый образ жизни: правильно питаетесь и много двигаетесь.

Элла Иванова: «Вместо сахара стараюсь использовать мед» (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Каковы же критерии здоровой еды?

— Их много. Прежде всего я стараюсь использовать только сезонные продукты. Пытаюсь употреблять меньше жареной пищи, копченых колбас и консервов. Больше готовлю на пару. Важно, чтобы блюда содержали меньше соли и сахара. С удовольствием поделюсь, к примеру, рецептом салата из моркови. Вместо сахара я использую мед, а сыр фета заменит соль.

Морковный салат в бокале Для приготовления возьмите 300 г моркови, 50 г феты, половинку лимона, оливковое масло, зелень по вкусу и 20 г меда. Морковь промываем, очищаем, нарезаем на полоски, для этого удобно использовать овощечистку. Готовим заправку, смешивая сок лимона, зелень, мед. Заправляем морковь, даем немного пропитаться. Сверху дополняем фетой. И приятного аппетита!

Морковь в салате нарезана необычно – длинными тонкими слайсами (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Какие тонкости нужно знать, чтобы салат получился вкусным?

— Важно правильно выбрать морковку. Она должна быть сочной и ароматной. Этот овощ очень полезный, так как содержит каротин и множество витаминов. Морковка лучше усваивается, если добавить немного оливкового масла, поэтому такой салат — идеальное сочетание пользы и вкуса. К слову, готовится он быстро — около 10 минут. Прелесть в том, что делать его можно круглый год.

— В зимнее время популярны салаты и со свеклой.

— Это правда. Я предлагаю приготовить салат со свеклой, нутом и перловой крупой.

Свекольный салат с нутом Понадобятся: Свекла, 50 г нута, столько же перловой крупы, семечки подсолнечника, оливковое масло, сок лимона, базилик, мята, петрушка. Зелень промываем, обсушиваем, выкладываем на тарелку. Перловую крупу замачиваем на ночь, отвариваем без добавления соли. Горох нут замачиваем на ночь, отвариваем. Свеклу отвариваем, нарезаем слайсами. Теперь все соединяем, поливаем соком лимона и оливковым маслом.

Салат из свеклы и нута вкусный и сытный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Без соли можно приготовить и другие овощные блюда, — продолжает Элла Иванова. — Каждый овощ имеет свой вкус и аромат.

— И ими нужно уметь наслаждаться.

— Совершенно верно. Кроме того, большую роль играют специи. Копченая паприка, черный перец, куркума и горчица в зернах — все это вам пригодится для создания вкусных блюд из овощей.

Тушеные овощи без соли Подготовьте специи, морковь, зубчик чеснока, сладкий перец, 50 г перловой крупы, столько же нута, 50 г феты. Для соуса «сальса» — огурец, сладкий перец, масло оливковое, зелень. Обжариваем специи на оливковом масле, добавляем черный перец, копченую паприку, зерна горчицы, куркуму. Отвариваем горох нут и перловую крупу. Теперь последовательно добавляем в сковороду овощи и крупы. Тушим 10 минут. Свежий огурец, перец, лук зеленый заправляем оливковым маслом. Все соединяем, добавляем сыр.

Овощи можно готовить без соли – со специями (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Можно представить, как это вкусно.

— А еще советую приготовить крекер без использования белой муки.

Крекер Возьмите 100 г овсяных хлопьев, 50 г гречки, 20 мл растительного масла, 20 г семян льна, белок двух яиц, 30 г меда, 20 г кокосовой муки, соль по вкусу. Гречку перебираем, промываем и заливаем 50 граммами воды, провариваем до полуготовности. Соединяем гречку и овсянку. Добавляем кокосовую муку, белок, семена льна, соль. Замешиваем тесто. Раскатываем между двумя слоями пергамента. Выпекаем при температуре 160 градусов 15−20 минут. Крекер готов!

Крекер – лакомство красивое и вкусное (фото из альбома Эллы Ивановой)

— А что приготовить на десерт?

— Бисквит без сахара. Вместо него я использовала мед и финики. Финики надо отварить с добавлением воды, удалить косточки, мякоть измельчить блендером. А процесс приготовления бисквита такой же, как и в традиционном варианте, просто вместо сахара я добавила мед и финики.

Или, к примеру, приготовьте нежный мильфей без сахара.

— Неужели это возможно?

— Конечно! То есть сахара используем только 3 грамма в приготовлении яблочных чипсов, которые служат в качестве коржей. Но можно без сахара обойтись и вовсе, замочив яблоки в воде с соком лимона. Крем сделаем творожный из кефира. Для этого надо пакет кефира поместить на ночь в морозилку, а утром выложить на марлю. Остается только подождать — на марле у вас останется великолепный творог. В основе же нашего десерта фрукты и ягоды.

Фруктовый мильфей Для приготовления одной порции понадобятся яблоко, 3 г сахара, 2 г соли, 50 г винограда, 100 г бананов, 30 г киви, пол-литра кефира, листья базилика, 30 г меда. Разморозим кефир на марле и получим наш великолепный творог. Яблоки нарезаем тонкими слайсами, делаем раствор из 500 граммов воды, соли и сахара, выдерживаем в нем яблоки 30 минут. Промокаем бумажным полотенцем, выкладываем на пергамент, ставим в духовку, при температуре 100 градусов сушим до готовности. Затем взбиваем наш крем, добавив к творогу мед. Осталось собрать мильфей, дополнив коржи из чипсов кремом и фруктами. Летом банан можно заменить малиной, а киви — черной смородиной.

Нежный фруктовый мильфей – настоящий деликатес (фото из альбома Эллы Ивановой)

Ранее легкими рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова. Она рассказала, как вкусно приготовить индейку и необычные галушки — с пармезаном.

А рецепты оригинальных зимних салатов читателям «ФАКТОВ» дала украинская певица Анна Конда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter