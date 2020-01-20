22 января 2020

Эта замечательная фигурка испанской девушки была одной из первых в нашей коллекции. Много лет назад я нашёл её в магазине сувениров на острове Мальорка и, не удержавшись, поспешил приобрести. Кстати, уже тогда обратил внимание на то, что фарфоровые изделия известной валенсийской мануфактуры Lladro практически всегда продаются рядом с украшениями не менее известной фирмы Swarovski. Поначалу мне это показалось простым совпадением. Но позже заметил, что в подарочных салонах Лондона и Мадрида, Нью-Йорка и Парижа, Вены и Стокгольма они постоянно соседствуют.

Нет, специально я, конечно же, не выяснял, почему так происходит. Наверное, это был такой маркетинговый ход, заранее спланированный менеджментом двух крупных компаний. Но факт остаётся фактом — они всегда соседствовали перед глазами потенциальных покупателей, очарованных и красотой испанского фарфора, и утонченным изяществом богемского хрусталя.

Уже гораздо позже, познав всю глубину специфики создания фарфоровых шедевров, я попутно не упустил возможности поинтересоваться истоками появления изделий Swarovski, заставляющих миллионы женщин во всем мире восторгаться их неповторимой огранкой и красотой.

Не думаю, что многим из тех, кто видел настоящие произведения из богемского хрусталя, приходила в голову мысль о том, что такая симфония цвета, утонченности и даже словно ощутимого присутствия торжественных звуков была на самом деле придумана музыкантом. Да-да, именно скрипач Даниэль Сваровски, родившийся в горной деревушке на севере Богемии, решил сконструировать уникальное оборудование для производства изделий из богемского хрусталя. И произошло это ровно 130 лет назад.

Чуть позже он перебрался из Богемии в Тироль, где в деревушке Ваттенс основал завод по производству изделий из хрусталя. Сваровски лично занимался улучшением технологии огранки и шлифовки кристаллов, со временем доведя её до совершенства. И вскоре Даниэлю с сыновьями Вильгельмом, Фридрихом и Альфредом, которые вслед за отцом увлеклись созданием хрустальной красоты, удалось найти непревзойденный никем до сих пор состав исходных смесей для изготовления высококачественного хрусталя, обладающего редкой прозрачностью и блеском. Этот состав до настоящего времени является тайной компании и хранится в строжайшем секрете.

Даниэля Сваровски раньше нередко сравнивали с не менее загадочной фигурой знаменитого имитатора Жоржа Фредерика Страсса, прославившегося в 18-м веке изготовлением высококлассных подделок бриллиантовых изделий. Именно в его честь фальшивые бриллианты и начали называть «стразами». Однако вскоре всем стала очевидна нелепость таких сравнений. Поскольку Сваровски доказал всему миру, что талантливый человек способен быть талантливым во всем — и в музыке, и в изобретательстве, и в коммерции. Фабрику Swarovski завалили заказами, приходящими из многих стран, потому что изделия скрипача, ставшего бизнесменом, привлекали красавиц не только блеском уникальных украшений, а ещё и доступностью цен на них. Семейный бизнес начал процветать, принося огромные прибыли. Процветает он и до нашего времени, радуя этим одновременно и производителей изделий из богемского хрусталя, и их преданных поклонниц…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.