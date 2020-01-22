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Криштиану Роналду похвастался своим новым отелем в Мадриде (фото)
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поцеловавший одноклубника после гола в чемпионате Италии, продолжает развивать свой отельный бизнес. Знаменитый футболист, которому 5 февраля исполнится 35 лет, анонсировал открытие третьей гостиницы Pestana CR7.
Вслед за родным островом игрока Мадейрой и Лиссабоном отель Роналду появится в Мадриде. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже опубликовал в Instagram снимки здания отеля и одного из номеров гостиницы.
«Все ближе и ближе к открытию нашего нового отеля, Pestana CR7 Gran Via в Мадриде! Держите руку на пульсе событий в ожидании больших деталей», — написал Криштиану Роналду в комментарии к фото.
Понятное дело, выбор Мадрида для Роналду неслучаен, ведь португалец прожил в столице Испании девять лет. Там он выступал за «Реал», после чего перешел в «Ювентус» за 112 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду ошалел, увидев, в каких условиях его отец жил в детстве.
Фото Instagram
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