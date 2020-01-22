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Спорт

Криштиану Роналду похвастался своим новым отелем в Мадриде (фото)

9:33 22 января 2020 448
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поцеловавший одноклубника после гола в чемпионате Италии, продолжает развивать свой отельный бизнес. Знаменитый футболист, которому 5 февраля исполнится 35 лет, анонсировал открытие третьей гостиницы Pestana CR7.

Вслед за родным островом игрока Мадейрой и Лиссабоном отель Роналду появится в Мадриде. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже опубликовал в Instagram снимки здания отеля и одного из номеров гостиницы.

«Все ближе и ближе к открытию нашего нового отеля, Pestana CR7 Gran Via в Мадриде! Держите руку на пульсе событий в ожидании больших деталей», — написал Криштиану Роналду в комментарии к фото.

Понятное дело, выбор Мадрида для Роналду неслучаен, ведь португалец прожил в столице Испании девять лет. Там он выступал за «Реал», после чего перешел в «Ювентус» за 112 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду ошалел, увидев, в каких условиях его отец жил в детстве.

Фото Instagram

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