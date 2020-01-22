Трамп планирует ограничить въезд в США для граждан Беларуси

Мир

Президент США Дональд Трамп в рамках своей миграционной реформы хочет ограничить въезд в США для граждан Беларуси и еще нескольких стран.

Как сообщает Рolitico со ссылкой на собственные источники, ограничения будут введены для граждан Беларуси, Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии и Судана. В то же время, список стран неполный и может быть дополнен.

Ограничения не будут означать полный запрет на въезд гражданам этих стран. Это может касаться отдельных категорий виз. Также жители этих стран не смогут получить «зеленую карту»

Напомним, в 2017 году Трамп подписал антииммигрантский указ, которым запретил прибытие в США граждан семи стран, населенных преимущественно мусульманами, на 90 дней. Правозащитники подвергли указ резкой критике. Документ вызвал волну возмущения во всем мире. Вступление указа в силу удалось заблокировать благодаря решениям, принятым судами в нескольких американских штатах.

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