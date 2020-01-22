Выращиваем гортензии: советы и рекомендации

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Как правильно выращивать гортензии, особенности посадочных работ и прочих основ агротехники читайте в нашем материале.

Семейству гортензиевых свойственны не только притягательная внешность, относительная простота культивации, но и масса целебных свойств. Потому выращивание может преследовать совершенно разные цели у садовода. Растения внутри семейства отличаются:

габаритами взрослых побегов (от кустов до деревьев);

цветовой палитрой бутонов (алые, белые, голубые, сиреневые и пр.);

размерами соцветий (от 3−5 см до 15−20);

количеством цветков в каждой метелке.

Сортовой состав исчисляется несколькими сотнями позиций. Очевидное подтверждение тому — гортензия на сайте agromarket представлена внушительным разнообразием.

О посадке

Для реализации этого этапа прекрасно подходит весна или осень в равной степени. Осенний период посадочных работ наступает после листопада, а весенний — до начала сокодвижения, как можно раньше.

Выбирайте участок с кислым рыхлым грунтом, содержащим достаточное количество влаги. Относительно солнечных лучей принципиальной позиции нет. Допускается, как открытое пространство, так и небольшая тень.

Лунка для будущего куста небольшая, с единственным линейным размером — 30 сантиметров. Дно «устилают» смесью дерновой почвы и песка, с минеральными, органическими удобрениями.

Уход

Для гортензии крайне важна своевременная подкормка. Органику (перегной либо навозная жижа) вносят на протяжении всего вегетационного периода. С началом цветения, увеличивается доля минеральных удобрений. С последними следует быть крайне осторожными, чтобы не допускать формирования слишком крупных соцветий, способных сломать стебель.

Постоянный контроль влажности почвы для растений принципиален. Давайте гортензиевым влаги столько, сколько необходимо, без переливов. Рыхлить землю в прикорневой части хватит три раза на протяжении всего сезона.

Обрезают побеги по аналогии с посадкой, в конце очередного жизненного цикла, либо в его начале. В год цветения, бутоны желательно удалять. Старые кусты в марте-апреле обрезают практически под корень.

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