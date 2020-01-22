Происшествия

В Луцке подозреваемый в кражах выбросился в окно во время конвоирования в суд (фото)

Самоубийство 31-летнего подозреваемого произошло в Луцке во вторник, 21 января. Как сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области, еще в прошлом году в ходе расследования была установлена причастность жителя областного центра к совершению ряда магазинных краж. Обвинительный акт был направлен в суд, но подозреваемый скрылся и Луцкий городской суд объявил его в розыск.

— Вскоре правоохранители установили его местонахождение и задержали. Во время конвоирования в суд мужчина вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажного дома, расположенного на бульваре Дружбы Народов. От полученных травм при падении с большой высоты он скончался, — уточнили в главке полиции.

Известно, что погибший уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по статье «Самоубийство», ведется расследование.

По информации других источников, мужчина все это время, не скрываясь, жил у себя в квартире вместе с двумя дочерьми — двух и четырех лет. Мать девочек отбывает срок в колонии за кражу. По утверждению соседей, отец любил своих детей и заботился о них. Судя по всему, мужчина не выдержал, когда узнал, что дочерей после его ареста по решению суда заберут в приют представители соцслужб, а не передадут на воспитание его мамы — бабушки детей. Малышки пока не знают о смерти отца.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Ужгороде, где с четвертого этажа городского отдела полиции выбросился мужчина, которого ранее задержали полицейские и пытались выбить из него показания о совершении кражи.

А в Киеве на днях патрульные предотвратили самоубийство отчаявшейся женщины, которая хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки.

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