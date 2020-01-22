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У Мишустина 9 заместителей: кто вошел в новое правительство России

12:46 22 января 2020 161
Михаил Мишустин&nbsp;— новый премьер РФ
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом состав нового федерального правительства. Как известно, после внезапной отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым на пост премьер-министра была выдвинута кандидатура Михаил Мишустина, главного налоговика в стране. Она была быстро утверждена Государственной думой.

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Официально кандидатов в члены нового правительства Мишустин выдвинул сам. Однако все прекрасно понимают, что свои предложения он согласовывал с президентом. В результате ключевые фигуры не поменялись. Сергей Лавров сохранил за собой портфель министра иностранных дел. Сергей Шойгу остается во главе Министерства обороны России. Владимир Колокольцев будет и дальше руководить работой МВД РФ. А вот министр юстиции теперь в России новый — бывший вице-премьер Константин Чуйченко сменил во главе этого ведомства Александра Коновалова, занимавшего этот пост с 2008 года.

Полностью обновились главы министерств, курирующих социальную сферу. Лишились своих портфелей министр спорта Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования Ольга Васильева. Их места заняли соответственно Олег Матыцин, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Валерий Фальков.

У Мишустина девять заместителей. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. А вот и еще восемь заместителей: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Упразднено созданное в мае 2014 года Министерство по делам Кавказа. Вопросы, которыми оно занималось, переданы Министерству экономического развития.

Первое заседание нового кабмина уже состоялось вечером 21 января. Отставка правительства Медведева стала следствием конституционных изменений, заявленных Путиным во время его ежегодного обращения к Федеральному собранию. Западные и российские аналитики считают, что российский лидер затеял реформы с одной целью — сохранить власть в своих руках и после 2024 года, когда истекает его четвертый президентский срок. Решая эту проблему, Путин одновременно удовлетворил недовольство части населения страны отдельными министрами, фактически переложив на них всю ответственность за многочисленные провалы федеральных программ и громкие международные скандалы, например, отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

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