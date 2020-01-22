Пойдут по трупам: названы самые эгоистичные знаки зодиака

Стиль жизни

Эгоизм в небольших количествах полезен для любого человека, но есть люди, у которых это качество зашкаливает, что доставляет массу неудобств тем, кто их окружает — родственникам, друзьям, сотрудникам, соседям. О том, какие знаки являются самыми эгоистичными, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала самые коварные знаки зодиака, представители которых способны на настоящую подлость.

— По всем показателям самым эгоистичным знаком зодиака является Лев, и те, у кого в ближайшем кругу есть его представители, как говорится, не дадут соврать, — сказала Людмила. — Как и цари природы, Львы, в честь которых получил название знак, обожают быть в центре внимания. Естественно, все лучшее должно доставаться им, и они не стесняются не только дать понять об этом окружающим, но и говорить о своих притязания и требованиях напрямую. У Львов не возникает и тени сомнения в том, что они достойны всего наилучшего, в то время как остальные могут и перебиться — кто они такие, в самом деле! Представители этого знака не обладают способностью воспринимать себя адекватно — они на подсознательном уровне завышают свою самооценку до невиданных высот, а потом ведут себя в полном соответствии с заданной «планкой». Пренебрежение, продемонстрированное по отношению ко Льву представителем другого знака, доставляет ему серьезные страдания — вплоть до физических, поэтому он костьми ляжет, но выйдет на первый план. Тем, кто хочет что-то получить от Льва, вполне достаточно сделать ему комплимент — причем совершенно неважно, объективным и искренним он будет или нет, адресат все равно не заметит подвоха — любую похвалу он принимает за чистую монету.

Какими бы ни были Львы, в любом возрасте и состоянии они себя обожают и требуют такого же обожания и почитания от окружающих. Впрочем, плохо представители этого знака выглядят редко — они тщательно следят за собой даже на склоне лет, поэтому выглядят гораздо более молодыми и ухоженными, чем их ровесники, появившиеся на свет под другими знаками зодиака.

— Кого можно поставить на второе место в этом «симпатичном» рейтинге?

— Скорпиона. По силе своего эгоизма этот знак может сравниться только со Львом. Подобно Львам, Скорпионы уверены, что весь мир принадлежит им, поэтому они могут требовать — и получать — все что угодно. При этом, если Львы уверены в своих приоритетных правах, что называется, по умолчанию, Скорпионы готовы вести за них непримиримую борьбу, применяя самые — порой весьма неблаговидные — средства и считая, что цель их оправдывает. Мир, по мнению представителей этого знака, существует исключительно для того, чтобы удовлетворить их потребности, так стоит ли удивляться, что они пойдут для этого буквально по трупам? Вы можете считать себя самым близким для Скорпиона-человека, который умеет выстраивать отношения с окружающими и казаться милейшим рубахой-парнем или задушевной подружкой, но — ровно до тех пор, пока не покуситесь на самое святое — его интересы. С этого времени вы рискуете стать для них врагом номер один и должны быть готовы к любым проявлениям злобы и ненависти. Самое неприятное в этой ситуации то, что очень трудно угадать, в чем Скорпионы увидят опасность для своих потребностей — зачастую это могут быть такие мелочи, на которые люди, рожденные под другими знаками, и внимания бы не обратили.

— Кто находится на третьем месте перечня эгоистов?

— Знак Рыб. Его представители умеют хорошо скрывать свои отрицательные качества, эгоизм в том числе. Окружающие могут даже не догадаться, какую цель преследуют Рыбы, поскольку они кажутся людьми самоотверженными, готовыми прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. На самом деле представители этого знака всегда озабочены только своим благополучием, и сделают все, чтобы «отжать» необходимые им вещи у других.

— На четвертом месте…

— …знак Весов — люди, которые в любой ситуации и при любых обстоятельствах живут только для себя. Нет, разумеется, они замечательно играют все свои социальные роли — детей, родителей, бабушек и дедушек, но за всем этим стоит только одно стремление — удовлетворить собственные потребности, которые всегда будут у этих милых людей на первом месте. Весы практически никогда не считаются с личным временем других — для них существует только их личное время, а все остальное — не в счет. Если вы по какой-то причине не вписываетесь в их распорядок дня, даже не просите их уделить вам внимание — в своем отказе они будут непреклонны. Без малейшего зазрения совести Весы могут опоздать на заранее условленную встречу только потому, что в последний момент им необходимо будет сделать что-то для самих себя — обязательность, увы, не входит в перечень их добродетелей.

— Кто же завершает рейтинг эгоистов всех мастей?

— Знак Козерога. Его движущая жизненная сила — расчетливость. Поставив перед собой цель, представители этого знака тщательно продумывают все свои поступки на несколько ходов вперед. Они учтут каждую деталь, необходимую для достижения цели, и тем, кто в недобрый для себя час встанет у них на пути, рассчитывать на пощаду не придется — сметут и не заметят. Но тут, как говорится, ничего личного — исключительно интересы бизнеса.

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