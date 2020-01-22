Шоу-бизнес

Каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2020». Определен порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах — 8 и 15 февраля.

Первый полуфинал:

1. группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Второй полуфинал:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

- Я рада, что буду выс"Мое счастливое число!": участница Нацотбора на «Евровидение-2020» отреагировала на жеребьевкутупать во втором полуфинале, — призналась «ФАКТАМ» победительница «Х-фактора-10» Элина Иващенко. — Именно так мне и хотелось изначально. Я считаю, что для меня цифра три — счастливое число. После того как я представила свою песню Get up на «Х-факторе», мы решили ничего в ней не менять. Она будет в том же звучании. Сейчас я полностью отдаю все свои силы, мысли и идеи подготовке к Нацотбору.

Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении» в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора (22 февраля) в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 — Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». Известно, что в прямых эфирах двух каналов за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 исполнителей.

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