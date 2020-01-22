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«Успокаивали» скотчем: россиянка устроила дебош в самолете (видео)

15:33 22 января 2020 388
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Пьяная россиянка чуть не устроила внеплановую посадку самолета Pegas Fly, выполнявшего чартерный рейс Уфа — Дубай. 21 января буйная пассажирка заставила понервничать и экипаж лайнера, и находившихся рядом двух сотен туристов. Когда самолет набрал высоту, женщина вошла в раж: она танцевала, забравшись на сидение, громко пела и при этом успевала отбиваться сумочкой от всех, кто пытался урезонить гражданку.

«Концерт» пьяной туристки длился около 40 минут. После этого женщина чуть выдохлась, а пассажиры совместно со стюардессами смогли обездвижить хулиганку, связав ей руки липкой лентой. Кроме скотча, помогло и объявление по громкой связи от командира экипажа. Пилот пригрозил, что выполнит посадку не в ОАЭ, а в Иране. После этого, как отмечают свидетели, агрессивная туристка немного успокоилась, а после того, как ей связали руки, то и вовсе уснула. Остаток пути пассажиры провели в тишине.

После посадки в Дубае пассажирку первой пригласили на выход и передали в руки полиции. Женщине предстоит отвечать по статье о препятствовании полету воздушного судна и создании опасности для пассажиров.

Напомним, подобные выходки на борту россияне устраивают не первый раз. В декабре 2019 года экипажу рейса Кисловодск — Новосибирск пришлось привязать скотчем к креслу слишком разбушевавшегося пассажира. Запомнился и пьяный дебош известной российской актрисы Лидии Вележевой, летевшей в Тель-Авив на гастроли.

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