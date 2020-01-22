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Происшествия

Разоблачение подпольного детского сада в Киеве: полицейские приняли неожиданное решение

17:59 22 января 2020 60
детсад
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве было закрыто расследование о «подпольном детсаде» в Подольском районе города. Родители малышей подтвердили полиции, что добровольно оставили детей в частном доме под присмотром других взрослых.

Прибыв 17 января с проверкой в дом по ул. Достоевского и обнаружив там что-то вроде детского сада, полиция решила открыть расследование, но по крайне странной статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Как только родители малышей подтвердили, что о местонахождении детей знают и претензий к присматривающим не имеют, стало понятно, что дело — бесперспективное и расследовать нечего.

«Выяснилось, что родители привели детей в частный детский сад добровольно и претензий ни к кому не имеют. Производство было закрыто, поскольку обвиняемых не было», — рассказала в комментарии Obozrevatel спикер полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

По итогам рейда 17 января полиция также утверждала, что в доме, где находились дети, была антисанитария, малышам грозила опасность, а у хозяев отсутствовали разрешительные документы на работу детсада. Теперь выяснилось, что ни по одному из этих пунктов расследования не будет. У полиции нет права изучать санитарно-гигиенические условия в детсадах, равно как и проверять лицензии у руководства детских учреждений.

Напомним, несмотря на обещания, в Киеве до сих существует проблема с определением ребенка в детский сад. Кроме того, не все педагоги в дошкольных учреждениях адекватно ведут себя с детьми.

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