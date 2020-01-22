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Под Одессой горит национальный парк: первые фото и видео ЧП
Под Одессой случился крупный пожар на территории Нижнеднестровского национального природоохранного парка. Вечером 22 января возле населенного пункта Беляевка в районе водозаборной станции «Днестр» загорелись камыш, сухая трава, а также оставленный мусор.
Дым от пожара виден за несколько километров.
У пожарных нет возможностей для тушения огня в плавнях. Пока что пожарные бригады следят, чтобы пламя не распространилось на застроенную жилую зону.
Пожар в плавнях Нижнеднестровского парка далеко не первый. Осенью 2015 года огнем были охвачены 35 гектаров территории. В 2017 году события развивались по похожему сценарию: пламя разгорелось одновременно в нескольких точках, а потом объединилось в единую огненную стену, которую потушить смог только сильный дождь.
Местные жители считают, что наиболее частой причиной пожара на территории природного парка являются умышленные поджоги. Браконьеры, пытаясь согнать добычу к нужному месту, поджигают сухую траву.
Напомним, национальный парк на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов был создан в 2008 году и занимает 21 тысячу га территории.
Фото Беляевка-Маяки-Теплодар/Facebook, dumskaya.net
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