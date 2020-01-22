На Харьковщине упавшая стена здания придавила мужчин: фото смертельного происшествия

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 22 января в Харьковской области. В поселке Шевченково рухнула стена одноэтажного здания. Под завалами погиб 52-летний мужчина. Его товарища 37 лет также засыпало кирпичами, но младшему из мужчин повезло: он отделался переломом ноги и сейчас доставлен в районную больницу.

Здание, где случился обвал, давно не эксплуатировалось. Спасатели предполагают, что мужчины разбирали кирпичную стену, а та оказалась слишком старой и развалилась на отдельные фрагменты.





Напомним, ранее в Кривом Роге рухнула крыша старого дома культуры, засыпав обломками мужчину. А в историческом центре Одессы рухнула стена старого здания, поранив подростка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter