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Волонтеры рассекретили данные российского командира, участвовавшего в захвате Крыма

21:49 22 января 2020 253
скворцов
Инф. «ФАКТОВ»

Международное разведывательное волонтерское сообщество InformNapalm продолжает устанавливать лиц, непосредственно причастных к аннексии Крыма в 2014 году. Ранее волонтеры вычислили, что в российской спецоперации участвовал экипаж большого десантного корабля «Орск». Теперь установлены личные данные командира корабля.

Согласно новым данным InformNapalm, в агрессии России против Украины участвовал российский офицер Андрей Скворцов. На момент аннексии Крыма он командовал «Орском», а до этого успел послужить на кораблях ЧФ РФ «Очаков», «Керчь», «Саратов». 42-летний Скворцов дослужился до звания капитана второго ранга.

скворцов

От руководства России Скворцов получил медаль «За возвращение Крыма». Родственники российского офицера — Василий и Тимофей Квишко — также участвовали в захвате украинских кораблей и штаба ВМС Украины.

В 2017 году Скворцов был осужден за вымогательство и на два года лишился права занимать руководящие должности в российской армии и госорганах.

Напомним, ранее волонтеры InformNapalm доказали участие в аннексии Крыма моряков из 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России.

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