- 22:12 Драка Кивы в киевском ресторане: Рябошапка принял жесткое решение
- 21:52 Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным в Израиле
- 21:49 Волонтеры рассекретили данные российского командира, участвовавшего в захвате Крыма
- 21:31 В центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком
- 21:18 На Харьковщине упавшая стена здания придавила мужчин: фото смертельного происшествия
- 20:49 «Герой парковки» из Украины отличился в Давосе: сеть возмутило фото
- 20:16 Рыба выскочила из воды и насквозь пронзила шею рыбака: шокирующие фото
- 20:15 Белый дом обнародовал скандальный документ о блокировании военной помощи Украине
- 20:03 Непобедимому украинскому боксеру заменили соперника за неделю до боя
- 20:03 Скандал из-за тризуба: в Лондоне сделали новое заявление
- 19:45 Пойдут по трупам: названы самые эгоистичные знаки зодиака
- 19:43 Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Волонтеры рассекретили данные российского командира, участвовавшего в захвате Крыма
Международное разведывательное волонтерское сообщество InformNapalm продолжает устанавливать лиц, непосредственно причастных к аннексии Крыма в 2014 году. Ранее волонтеры вычислили, что в российской спецоперации участвовал экипаж большого десантного корабля «Орск». Теперь установлены личные данные командира корабля.
Согласно новым данным InformNapalm, в агрессии России против Украины участвовал российский офицер Андрей Скворцов. На момент аннексии Крыма он командовал «Орском», а до этого успел послужить на кораблях ЧФ РФ «Очаков», «Керчь», «Саратов». 42-летний Скворцов дослужился до звания капитана второго ранга.
От руководства России Скворцов получил медаль «За возвращение Крыма». Родственники российского офицера — Василий и Тимофей Квишко — также участвовали в захвате украинских кораблей и штаба ВМС Украины.
В 2017 году Скворцов был осужден за вымогательство и на два года лишился права занимать руководящие должности в российской армии и госорганах.
Напомним, ранее волонтеры InformNapalm доказали участие в аннексии Крыма моряков из 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!