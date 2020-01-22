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Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
В воскресенье, 9 февраля, не следует нагружать себя делами.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Просто отдыхайте. Часть проблем разрешится сама по себе или благодаря поддержке откуда-то свыше.
Телец
День подарит особенный позитив, если проводить его в обществе близких людей.
Близнецы
Романтические свидания в этот день тоже пройдут для вас хорошо, но не молчите о своих желаниях.
Рак
Начните сами разговор с родственниками, есть все шансы быть услышанным и решить вопрос в свою пользу.
Лев
День плохо подходит для начала строительства или ремонта, но все будет хорошо в личных делах.
Дева
Звезды советуют посвятить это воскресенье неторопливым делам, коротким поездкам и дружеским встречам.
Весы
Высока вероятность семейной ссоры. Вам будет трудно совладать со своей подозрительностью и ревностью.
Скорпион
Это подходящее время для визитов к друзьям или посещения культурных мероприятий.
Стрелец
В это воскресенье вы сможете в личной жизни что-то изменить к лучшему, но вам для этого придется проявить инициативу.
Козерог
День обещает подарить тихий релакс, возможность заняться собой, провести небольшую уборку.
Водолей
Возможно поступление неожиданных средств и возвращение старых долгов. Удачный день для покупок.
Рыбы
Есть риск, что заболеет кто-то из старших членов семьи. Если есть такая возможность, обновите свой гардероб.
Хорошего вам дня!
Также предлагаем вам ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака.
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