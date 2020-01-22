Стиль жизни

Как уберечься от неприятностей: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

В воскресенье, 9 февраля, не следует нагружать себя делами.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Просто отдыхайте. Часть проблем разрешится сама по себе или благодаря поддержке откуда-то свыше.

Телец

День подарит особенный позитив, если проводить его в обществе близких людей.

Близнецы

Романтические свидания в этот день тоже пройдут для вас хорошо, но не молчите о своих желаниях.

Рак

Начните сами разговор с родственниками, есть все шансы быть услышанным и решить вопрос в свою пользу.

Лев

День плохо подходит для начала строительства или ремонта, но все будет хорошо в личных делах.

Дева

Звезды советуют посвятить это воскресенье неторопливым делам, коротким поездкам и дружеским встречам.

Весы

Высока вероятность семейной ссоры. Вам будет трудно совладать со своей подозрительностью и ревностью.

Скорпион

Это подходящее время для визитов к друзьям или посещения культурных мероприятий.

Стрелец

В это воскресенье вы сможете в личной жизни что-то изменить к лучшему, но вам для этого придется проявить инициативу.

Козерог

День обещает подарить тихий релакс, возможность заняться собой, провести небольшую уборку.

Водолей

Возможно поступление неожиданных средств и возвращение старых долгов. Удачный день для покупок.

Рыбы

Есть риск, что заболеет кто-то из старших членов семьи. Если есть такая возможность, обновите свой гардероб.

Хорошего вам дня!

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