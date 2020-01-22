Мир

На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве 22 января эксперты приняли решение пока не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии нового коронавируса в Китае, который стремительно распространяется по всему миру и уже унес жизни не менее 17 человек.

Об этом передает Reuters.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, для принятия окончательного решения им нужно больше информации. Поэтому эксперты чрезвычайного комитета организации договорились провести еще одно заседание в четверг, 23 января.

«Эта ситуация развивается и является очень сложной … Сегодня было замечательное обсуждение, но нам стало понятно, что для принятия решения нужно больше информации. По этой причине я попросил чрезвычайный комитет собраться завтра (23 января), чтобы они продолжили свое обсуждение», — отметил руководитель ВОЗ.

Гебреесус также отметил желание власти Китая сотрудничать с организацией для борьбы со вспышкой нового вируса в Китае.

При этом Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, как в Китае, так и в других странах.

Такое заявление сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Женеве.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, почему ожидаются новые случаи заражения, Язаревич сказал, что они обнаружатся, когда Китай усилит мониторинг.

«Если вы усилите мониториг и диагностику, вы, вероятно, получите новые цифры», — добавил он.

До настоящего времени вирус в основном концентрировался в китайском городе Ухань. Считается, что он возник на рынке морепродуктов в городе, хотя отдельные случаи были зарегистрированы в Шанхае и Пекине.

В Китае из-за нового вида коронавируса умерли уже шесть человек. По словам мэра города Ухань Чжоу Сяньвана, вечером 20 января в стране зафиксировали 291 случай заболевания, из которых 258 — в Ухане.

Напомним, вирус начал распространяться в Ухане в декабре прошлого года. По данным китайских медиков, он передается от человека к человеку, вызывая пневмонию.

20 января первый случай заболевания выявили в Южной Корее, заболевшей оказалась гражданка Китая. Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Ухань, у жителя Японии, который навещал Ухань, и у китаянки, которая приехала в Южную Корею.

В некоторых странах ввели проверки в аэропортах для пассажиров, посещавших город Ухань, где и началась вспышка вируса. В аэропортах Украины не будут увеличивать проверки в связи со вспышкой коронавируса в Китае, пока не будет соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

Китайская государственная газета People’s Daily сообщила, что всем запрещено покидать город, начиная с 10-ти утра 23 января. Железнодорожные станции и аэропорт будут закрыты.

Ранее власти остановили работу общественного транспорта в Ухане. Автобусы, метро, паромы прекратят работу 23 января в 10 утра по местному времени.

Напомним, что количество погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек. По всему материковому Китаю зарегистрировали 509 случаев заражения.

Ранее «ФАКТЫ"писали о шести нарушениях, которые могут проявляться при заражении коронавирусом, и на которые медики рекомендуют обязательно обращать внимание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter