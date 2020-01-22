- 19:30 Под Одессой горит национальный парк: первые фото и видео ЧП
- 19:16 Число жертв китайского коронавируса значительно возросло: создана онлайн-карта распространения заболевания
- 18:59 В Киеве трое школьников попали в больницу из-за неизвестного яда
- 18:57 «Кролик Джоджо», претендующий на шесть «Оскаров», и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 18:50 До конца контракта оставалось 10 дней: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
- 18:44 Украинские Шиндлеры: во время Холокоста украинцы, рискуя жизнью, спасли тысячи евреев
- 18:38 «Карточка киевлянина» меняет дизайн: что нужно об этом знать
- 18:36 Кейт Миддлтон попала в тюрьму
- 18:24 «Украинцам мало «обеспокоенности»: о чем говорил Зеленский в Давосе
- 18:20 "Блокированию "Киевметростроя" со стороны экс-руководства будет положен конец!" — глава набсовета
- 18:13 Коронавирус добрался до России: что об этом известно
- 18:03 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки этапа Кубка мира
Число жертв китайского коронавируса значительно возросло: создана онлайн-карта распространения заболевания
Смертельный коронавирус из Китая (2019-nCoV) все шире распространяется по миру. В частности, первых пациентов с подозрением на опасное заболевание госпитализировали в России.
«24 канал» сообщает, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому во многих странах введен усиленный контроль в аэропортах и на границах.
По состоянию на 22 января уже подтверждено 17 летальных случаев и 467 случаев заболевания в Китае. Также 4 человека заболели в Таиланде, по 1 — в США, Японии и Южной Корее.
Онлайн-карта распространения коронавируса по миру:
Ранее сообщалось, как избежать заражения коронавирусом, который стремительно распространяется по миру. Причем по данным британских специалистов, количество заболевших приближается к двум тысячам. От пациентов заражаются коронавирусом и врачи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!