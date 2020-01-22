Здоровье и медицина

Смертельный коронавирус из Китая (2019-nCoV) все шире распространяется по миру. В частности, первых пациентов с подозрением на опасное заболевание госпитализировали в России.

«24 канал» сообщает, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому во многих странах введен усиленный контроль в аэропортах и на границах.

По состоянию на 22 января уже подтверждено 17 летальных случаев и 467 случаев заболевания в Китае. Также 4 человека заболели в Таиланде, по 1 — в США, Японии и Южной Корее.

Онлайн-карта распространения коронавируса по миру:

Ранее сообщалось, как избежать заражения коронавирусом, который стремительно распространяется по миру. Причем по данным британских специалистов, количество заболевших приближается к двум тысячам. От пациентов заражаются коронавирусом и врачи.



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