Мировой финансовый кризис может ударить по Украине: к чему готовиться

Деньги

В то время как лидеры ведущих стран мира собрались в швейцарском Давосе для обсуждения проблем мировой экономики, ведущие финансовые организации не скрывают своей обеспокоенности в связи с состоянием этой экономики. Эксперты все чаще предупреждают, что планета стоит на пороге очередного финансово-экономического кризиса. Хотя большинство стран, в том числе и Украина, продолжают экономический рост. Так в чем же кроются угрозы для экономической системы мира в целом и Украины в частности? Финансисты предупреждают, что проблема в… долгах.

В 2019 году внешний долг Украины вырос до 120 миллиардов долларов

Аналитики Всемирного банка опубликовали свой очередной прогноз, в котором предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе. Аналитики банка отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей — с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.

Как предупреждают эксперты банка, сохранение низких процентных ставок в среднесрочной перспективе смягчает некоторые риски, связанные с высокими уровнями долга. Но предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, к которым сейчас относится и Украина.

Как сообщил директор Группы перспектив Всемирного банка Айхан Косэ, анализ прошлых волн накопления долгов показывает, что эти явления имеют тенденцию заканчиваться весьма печально. По его словам, в хрупкой глобальной финансовой экосистеме меры по улучшению политики имеют решающее значение для минимизации рисков, связанных с нынешней волной долга.

Аналитики Всемирного банка свои негативные прогнозы подтверждают и цифрами. В 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки в 230% ВВП, в то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой вырос до рекордного уровня — почти в 170% ВВП, или 55 трлн долларов, увеличившись на 54% ВВП с 2010 года. Большая часть этого наращивания пришлась на Китай.

За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды:

1-я волна — с 1970 года по 1989 год;

2-я волна — с 1990 года по 2001 год;

3-я волна — с 2002 года по 2009 год.

Стоит напомнить, что, несмотря на некоторое сокращение внешнего долга Украины в последние годы, он все равно остается огромным. По данным Национального банка, объем платежей государства и частного сектора по внешнему долгу в первом квартале 2020-го оценивается в 5,4 млрд долларов, во втором квартале — в 3,4 млрд, в третьем — в 5,24 млрд, в четвертом — в 3 млрд.

В НБУ отмечают, что в третьем квартале 2019-го валовой внешний долг Украины вырос на 4,4 млрд долларов — до 120 млрд долларов. Относительно ВВП страны, долг сократился до 82,3% с 83,5% на конец второго квартала. А на начало 2019 года долг составлял 87,8% от ВВП Украины.

«В Украине может начаться «курсопад»

Но чем грозит мировой долговой кризис Украине?

«Тема «долговой удавки» является одним из топовых направлений на нынешнем, юбилейном форуме в Давосе, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. - Как сказал один специалист, нынешняя долговая модель является функцией от ликвидности доллара. То есть ключи от долгового кризиса находятся сейчас в руках США: если Федеральная резервная система (ФРС) продолжит политику снижения базовых ставок и частичную программу количественного расширения, а простыми словами, печатания денег, то проблема долгового кризиса получит небольшую отсрочку. Если же в США сменится монетарная парадигма и в целях борьбы с инфляцией ФРС начнет повышать ставки, а такое случается в преддверии кризиса, тогда на развивающихся рынках, в том числе и в Украине, может начаться «курсопад».

Наша ситуация осложняется тем, что Министерство финансов Украины еще не завершило программу частичной конвертации внешнего долга во внутренний, создавая так называемую пирамиду ОВГЗ, и шок валютной ликвидности может создать предпосылки для технического дефолта. Но в 2020 году такой риск минимален.

Учитывая резервы НБУ, Украина проходит пиковые выплаты долга в текущем году без существенных потрясений, при условии сохранения нынешней монетарной политики в США. Кредит МВФ выполняет для нас функцию рефинансирования: в ближайшие годы мы должны отдать фонду примерно 6 млрд долларов и почти столько же МВФ готов нам дать в виде новых кредитов. То есть эти деньги не являются для нас ни источником развития, ни инструментом для погашения рыночных долгов, а лишь компенсатором ликвидности в части погашения долга перед МВФ, и фонд здесь практически ни чем не рискует. Он просто не ставит нас в неудобное положение, если в случае шока ликвидности мы по техническим причинам не сможет отдать ему старые долги", — считает Алексей Кущ

Стоит отметить, что нынешнее правительство вновь заговорило о возможности прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. Правда, речь идет о дальней перспективе, а пока, по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, Украина все же нуждается во внешнем кредитовании. Речь идет о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter