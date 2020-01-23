Знаки судьбы: как правильно их читать

Стиль жизни

Астрологи, составляя гороскопы, часто советуют: обращайте внимание на знаки, которые посылает вам судьба. О том, что такое «знаки судьбы» и как правильно их читать, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный психолог Диана Щербанская. Ранее дала практические советы, как толковать денежные приметы.

— Трудно найти человека, который хоть раз в сложной жизненной ситуации не обращался бы за помощью к «специалистам» по предсказанию будущего — гадалкам или экстрасенсам, — говорит Диана. — Хотя с такой задачей легко можно справиться самим.

— Но как — гадать на картах или кофейной гуще?!

— Это неплохой способ, но для него нужно иметь специальные навыки, а ведь все можно сделать гораздо проще. Например, вас волнует вопрос отношений с любимым человеком, которые разладились, и вы не знаете, чем все в результате закончился. Мысленно или вслух спросите об этом у Вселенной — или у высших сил, которые, как известно, знают о нашей жизни все — читают в ней, как в открытой книге. И — приготовьтесь услышать то, что вам скажут. Ответ может прийти в любой, самой неожиданной, форме. Так, вы можете обратить внимание на обрывок разговора двух проходящих мимо вас на улице людей, которые скажут: «Представляешь, они все-таки помирились!» Или, включив в машине радио, услышите слова из известной песни: «Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется».

Красивый загородный пейзаж на рекламном щите может быть ответом на вопрос «Куда лучше отправиться отдыхать этим летом?», а портрет блондинки с роскошной прической на ярком сити-лайте — подскажет, какую стрижку сделать или в какой цвет перекрасить волосы. Нужно помнить, что высшие силы всегда посылают нам знаки, просто нужно внимательно смотреть вокруг и слушать, что говорят окружающие люди.

— Что делать, если ответ нужен срочно и нет времени ждать?

— Для таких случаев существуют экспресс-методы, которые помогают найти подсказку быстро и без лишних хлопот. Для этого нужно создать свою систему ответов на вопросы, которую вы будете практиковать в таких вот — особых — случаях. Идей в этом смысле существует масса, главное — выбрать ту, что нравится именно вам. Самый распространенный способ, которым пользуются многие, это гадание по книге. Он очень прост: нужно задать вопрос, назвать номер страницы и строки, которая вам необходима, при этом обязательно указать, сверху она находится или снизу. Открываете и читаете — все, решение у вас есть.

— Что в этом случае обязательно нужно учесть?

— Нужно ответственно отнестись к тому, какую именно книгу выбрать — скажем, справочник по радиотехнике вряд ли даст вам вразумительный ответ на вопрос, если, конечно он у вас не узкопрофессионального свойства. Лучше, если книга будет художественной и, если можно так выразиться, волшебной — например, сборник сказок Ганса Христиана Андерсена или «Мастер и Маргарита» Булгакова. Хорошо гадать также по сборникам стихов — тут в качестве совета вы получите не просто слова, а готовую цитату. Здесь кандидатура автора напрямую зависит от свойства вопроса: если он касается личной жизни, то нужна любовная лирика, если деловой вопрос, то нужно нечто более приземленное. Получив ответ, необходимо тщательно его обдумать. Поначалу может показаться, что прочитанные вами слова не имеют к вопросу никакого отношения, но это не так, просто нужно научиться их интерпретировать.

— На чем еще можно гадать?

— На всем, что, грубо говоря, попадется под руку. Например, во время концерта, который вы смотрите вживую или по телевидению, можно решить для себя, что ответом на важный для вас вопрос будет следующая песня. Во время рекламного блока в перерыве между сериями любимого сериала им может стать текст того или иного рекламного ролика — далеко не все они кондовые, есть и такие, которые можно назвать настоящими произведениями искусства в своем жанре. Погадать можно даже по телевизионной программе, выбрав название фильма или программы, которая в определенный день и под определенным номером будет идти по тому или иному каналу.

— Звучит все как-то довольно просто.

— Это действительно просто. Нужно лишь обращать внимание на подсказки, которые дает нам окружающее пространство, не дожидаясь, пока мы поинтересуемся у него той или иной темой. Цель таких подсказок — дать нам ответ, правильно ли мы живем и по предназначенному для нас — или чужому — пути идем. Примеров, подтверждающих эти слова, очень много, и каждый может вспомнить такие истории из своей жизни. Скажем, вы присмотрели платье в магазине, но поскольку оно очень дорогое, ждете, когда начнется распродажа, чтобы приобрести его со скидкой. Но, когда вы приходите, предвкушая приятную покупку, оказывается, что платья вашего размера уже нет. Что вы сделаете в таком случае? Конечно, расстроитесь или разозлитесь, и совершенно напрасно — таким образом высшие силы, Вселенная или окружающее нас пространство дает понять: то, что мы хотим получить, нам не нужно. То, что является нашим, от нас не уйдет.

Подтвердить эти слова может другой пример: неожиданно вы узнаете, что вам нужно поехать в другой город, причем сделать это очень быстро — буквально сегодня вечером. Вы понимаете, что заходить на сайт по продаже железнодорожных билетов бессмысленно — маршрут пользуется популярностью, поэтому свободных мест нет по определению. Вы начинаете искать альтернативные способы добраться в нужный вам город — ищите идущие туда автобусы или рассматриваете возможность путешествия попутным транспортом. Но потом все-таки решаете зайти на железнодорожный сайт — просто так, на всякий случай. И что вы видите: там есть один-единственный билет — купейный вагон, нижняя полка, то есть он подходит вам идеально. Чудо? Ничуть не бывало — просто таким образом пространство дает понять: вам обязательно нужно ехать, эта дорога — ваша.

— А что будет, если билета не будет, а человек — пусть на автобусе или попутке — все-таки поедет?

— В большинстве случаев ничего ужасного не произойдет. Просто какое-то время спустя человек поймет: поездка ничего в его жизни не изменила — он зря потратил на нее свое время и силы.

Ранее Диана Щербанская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как привлечь деньги в дом.



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