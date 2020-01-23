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Происшествия

В Одесской области подожгли национальный парк: новые подробности и фото

13:49 23 января 2020 17
Горит Нижнеднестовский заповедник
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области начался 22 января. Возгорание в районе озера Погорелого, которое соседствует с водонасосной станцией «Днестр», было замечено около 15:00.

«Через час, между 16:00 и 16:30, появился новый очаг — уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и огонь перекинулся на территорию парка. До 19:00 еще горело на берегах реки Турунчук», — сообщили в администрации парка.

Инспекторы заповедника, расположенного на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов, сообщили о возгорании в ГСЧС. «Пожар ночью самоликвидировался», — констатировали в региональном главке ГСЧС.

По предварительным данным, выгорело 15 гектаров (площадь природного парка составляет более 21 тысячи га). Экологи определяют ущерб, нанесенный природным объектам.

«В полицию будет направлено заявление после сбора всей информации. Также сообщили в департамент экологии Одесской ОГА… Понятно, что такие события происходят только от злого умысла (поджога), или по глупости человеческой. Поджогами должна заниматься полиция», — сообщил в администрации заповедника.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что спасатели не могли предпринять каких-либо конкретных мер по ликвидации пожара из-за отсутствия необходимой для работы в плавнях техники. Сотрудники Нижнеднестровского нацпарка отмечают, что такие пожары распространяются очень быстро, особенно в условиях сильного порывистого ветра, и тушить их без спецтехники почти невозможно.

Пожары в заповедных Днестровских плавнях происходят достаточно часто. Так, в 2017 году возгорания произошли одновременно сразу в нескольких местах национального парка. В 2015 году выгорело около 35 гектаров территории Нижнеднестровского заповедника.



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