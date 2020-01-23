Одесситов напугал масштабный пожар, столб дыма видно издалека: первые фото и видео

Происшествия

Клубы черного дыма взметнулись над Одессой 23 января. Дым идет со стороны поселка Большевик — исторического микрорайона у подножия Жеваховой горы, вдоль старой Балтской дороги. В этом микрорайоне проходят оживленные автодороги, связывающие крупный жилой массив имени Котовского с центром города.

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Как сообщили в главке ГСЧС, на место происшествия направлены пожарные подразделения. Площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находится на так называемых полях орошения. Горит камыш в районе Балтской дороги.

Неподалеку расположен популярный авторынок «Куяльник». Высока вероятность, что пламя перебросится на территорию близлежащей АЗС.

Накануне, 22 января, в районе улицы Площадь Мичурина в Одессе (Большевик) выгорело 4,5 га тростника и кустарника, сообщили в региональном главке ГСЧС. Сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 20:27. Огонь подбирался к жилым домам и нефтебазе. К 22:53 пожар ликвидировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 января произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. На место выехали сотрудники ГСЧС. Позже спасатели сообщили, что пожар самоликвидировался. В заповеднике заявили о поджоге.

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