- 15:00 Помогут мыло, салфетки и свежий воздух: Супрун рассказала, как защититься от коронавируса
- 14:58 У звезды фильма «Москва слезам не верит» внезапно умер сын
- 14:53 Конец одиночеству: Матильда Шнурова вышла в свет с новым мужчиной
- 14:52 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки этапа Кубка мира
- 14:51 Взрывом петарды повредило мозг: в Днепре трагически погибла 17-летняя девушка
- 14:41 Одесситов напугал масштабный пожар, столб дыма видно издалека: первые фото и видео
- 14:24 В Украину не пустили политиков из партии Путина: первые подробности
- 14:16 Поймали с 15 кг амфетамина: под Одессой иностранцы поставляли наркотики через границу
- 14:13 Волшебный телевизор: социолог указала на интересный момент с Зеленским и его оппонентами
- 14:03 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 13:57 «Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото
- 13:53 Как три Киева: что происходит в 10-миллионном городе Ухань в Китае, который закрыли из-за вируса
Одесситов напугал масштабный пожар, столб дыма видно издалека: первые фото и видео
Клубы черного дыма взметнулись над Одессой 23 января. Дым идет со стороны поселка Большевик — исторического микрорайона у подножия Жеваховой горы, вдоль старой Балтской дороги. В этом микрорайоне проходят оживленные автодороги, связывающие крупный жилой массив имени Котовского с центром города.
Читайте также: Пожар в одесском колледже: бывшему начальнику регионального управления ГСЧС припомнили ЧП с 32 погибшими
Как сообщили в главке ГСЧС, на место происшествия направлены пожарные подразделения. Площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находится на так называемых полях орошения. Горит камыш в районе Балтской дороги.
Неподалеку расположен популярный авторынок «Куяльник». Высока вероятность, что пламя перебросится на территорию близлежащей АЗС.
Накануне, 22 января, в районе улицы Площадь Мичурина в Одессе (Большевик) выгорело 4,5 га тростника и кустарника, сообщили в региональном главке ГСЧС. Сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 20:27. Огонь подбирался к жилым домам и нефтебазе. К 22:53 пожар ликвидировали.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 января произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. На место выехали сотрудники ГСЧС. Позже спасатели сообщили, что пожар самоликвидировался. В заповеднике заявили о поджоге.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..