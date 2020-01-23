24.28 / 24.55 26.82 / 27.22
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Одесситов напугал масштабный пожар, столб дыма видно издалека: первые фото и видео

14:41 23 января 2020 411
Пожар на Большевике в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Клубы черного дыма взметнулись над Одессой 23 января. Дым идет со стороны поселка Большевик — исторического микрорайона у подножия Жеваховой горы, вдоль старой Балтской дороги. В этом микрорайоне проходят оживленные автодороги, связывающие крупный жилой массив имени Котовского с центром города.

Читайте также: Пожар в одесском колледже: бывшему начальнику регионального управления ГСЧС припомнили ЧП с 32 погибшими

Как сообщили в главке ГСЧС, на место происшествия направлены пожарные подразделения. Площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находится на так называемых полях орошения. Горит камыш в районе Балтской дороги.

Неподалеку расположен популярный авторынок «Куяльник». Высока вероятность, что пламя перебросится на территорию близлежащей АЗС.

Накануне, 22 января, в районе улицы Площадь Мичурина в Одессе (Большевик) выгорело 4,5 га тростника и кустарника, сообщили в региональном главке ГСЧС. Сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 20:27. Огонь подбирался к жилым домам и нефтебазе. К 22:53 пожар ликвидировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22 января произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. На место выехали сотрудники ГСЧС. Позже спасатели сообщили, что пожар самоликвидировался. В заповеднике заявили о поджоге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер