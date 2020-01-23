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Повышение зарплат и штрафы: что нужно знать о новом «трудовом» законе

Вскоре в Украине могут кардинально изменить трудовое законодательство, касающееся миллионов работающих украинцев. На рассмотрении Верховной Рады уже находится правительственный проект Закона «О труде» № 2708, рассмотреть который планируют в феврале. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в случае утверждения законопроекта существенно изменятся условия приема на работу и увольнения сотрудников. По мнению экспертов, работодатель сможет навязать соглашение, которое ухудшает статус работника. Кроме того, значительные изменения произойдут в методике установления и изменения зарплаты. В частности, как сообщали «ФАКТЫ» в предыдущей статье, доплаты за сверхурочные работы могут уменьшиться в пять раз. Подробнее о возможных грядущих изменениях трудового законодательства, касающихся заработной платы, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

«В законопроекте отсутствует регулирование трудовой дисциплины, что грозит произволом работодателя»

— Имеет ли работодатель право удерживать часть зарплаты сотрудников, например, в качестве штрафа за какие-то нарушения или компенсации за нанесенный ущерб? Может ли сотрудник обжаловать такое решение и каким образом?

— Следует отметить, что, согласно действующему Кодексу законов о труде Украины (КзоТ), за нарушение трудовой дисциплины предусматривается всего два вида дисциплинарных взысканий:

выговор;

увольнение.

Никаких иных взысканий — нет! Это не предусмотрено правовой природой и является прямым нарушением трудовых прав работника. Так как в проекте № 2708 отсутствует регулирование трудовой дисциплины, это говорит о возможном произволе работодателя. На практике это может привести к установлению дополнительных «санкций» в договорном порядке. Вынесение норм такого характера на договорную основу вызовет как минимум негативный международный резонанс.

Компенсации за нанесенный материальный ущерб — это материальная ответственность. В случае возникновения трудового спора о размере взысканий работнику, даже находящемуся в трудовых отношениях, следует обращаться в суд.

— Как поступать человеку, если он хочет повышения зарплаты? Как этот вопрос решается с работодателем?

— Повышение оплаты труда работника — прерогатива исключительно работодателя. Только он решает, каким образом осуществляет свою трудовую деятельность работник. Хочу — казню, хочу — милую. Все вопросы регулируются договорным путем, как и сейчас, на договорных началах (Раздел ІІІ. «Договорное регулирование труда» Закона Украины «Об оплате труда).

— При увольнении сотрудника какая денежная компенсация ему выплачивается?

— В случае принятия законопроекта № 2708 при увольнении работника может выдаваться компенсация. При этом по договоренности может быть определен денежный эквивалент замены — за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления, в зависимости от суммы периодов работы (статья 35 законопроекта). Такая сумма не может быть меньше среднего месячного заработка.

О решении расторгнуть трудовой договор по своей воле работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

не менее 15 дней, если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев;

не менее 30 дней, если сумма периодов работы составляет более 6 месяцев;

не менее чем за 60 дней, если сумма периодов работы составляет более пяти лет;

не менее чем за 90 дней, если сумма периодов работы составляет более 10 лет.

При увольнении по инициативе работодателя в связи с восстановлением на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу (статья 38), работник получит выходное пособие в размере заработка за 20 дней. Сегодня пособие в таком случае не может быть ниже месячного заработка.

«Денежная компенсация предусмотрена только при увольнении сотрудника по инициативе работодателя»

— От чего зависит такая компенсация? Зависит ли она от того, увольняется человек по собственному желанию либо по решению работодателя?

— Компенсация предусмотрена только при увольнении сотрудника по инициативе работодателя. Размер компенсации при увольнении по статье 35 законопроекта зависит от продолжительности трудовых отношений с конкретным владельцем предприятия. Если работник увольняется по собственному желанию, такая компенсация не предусмотрена.

— Какие еще есть нюансы с новым порядком оплаты труда, о которых нужно знать украинцам?

— Одной из позитивных новаций проекта Закона Украины «О труде» является регулирование гарантий и компенсаций работникам в случае их репатриации (статья 78). В Проекте определено понятие «репатриация» — это возвращение работника, находящегося за пределами Украины в командировке, на его место жительства или к месту заключения с ним трудового договора для отдыха (отпуска), продолжения выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, или увольнения (статья 78). Репатриация организуется работодателем. В таком случае днем увольнения работника считается по меньшей мере тот, который следует после прибытия работника к месту его проживания или к месту заключения с ним трудового договора. За это время за работником сохраняется средняя заработная плата.

Пожалуй, положительно работодатели оценят идею отмены индексации зарплаты, а также правило о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума. Помимо этого, исключаются гарантии, позволяющие сохранить заработок при переезде на работу в другую местность (статья 120 действующего КЗоТа), при повышении квалификации (статья 122) и при направлении на обследование в медицинское учреждение (статья 123).

Работники в свою очередь должны осознавать, что им придется прилагать больше усилий, дабы получить заслуженное вознаграждение. Хотя защитить свое право будет труднее. К примеру, работник сможет обратиться в местный суд с иском о взыскании причитающихся ему сумм заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении", — подытожила Светлана Кожушко.

Стоит напомнить, что данным законопроектом предусмотрено введение семи разновидностей трудовых договоров, которые будут заключаться между работодателем и работником. При этом в проекте отсутствует такое международное понятие, как «контракт».

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