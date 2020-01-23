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Доллар стремительно дорожает: курс НБУ на 24 января
Национальный банк Украины снова снизил официальный курс гривни к доллару — на пятницу, 24 января 2020 года, он установлен на уровне 24,52 гривен за доллар, а это на 19 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, в соответствии с обнародованной Нацбанком информацией, официальный курс гривни к доллару на 24 января установлен на уровне 24,5212 гривен за доллар (на 23 января составлял 24,3310 гривен).
Данные с сайта НБУ
По данным РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 23 января средний курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек (составил 24,58 гривен за доллар). Средний курс покупки евро составляет 26,83 гривен, продажи — 27,27 гривен.
Напомним, наибольший скачок курса доллара в Украине произошел в прошедшие выходные, а с понедельника, 20 января, американская валюта подорожала только на 1 копейку.
По словам финансового аналитика Вадима Иосуба в комментарии «ФАКТАМ», в ближайшее время курс доллара к гривне будет снова расти. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 гривен, а наличный доллар в банках — по 24,3−24,6 гривен.
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